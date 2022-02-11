同事愛講「3字口頭禪」結尾！他轟：自以為皇帝 網全愣
職場中眉角許多，尤其是人際關係交流上，除了要懂得基本禮儀展現禮貌外，輩分方面也要格外注意。對此，就有一名網友抱怨，遇到同事十分愛講「3字口頭禪」，但他一聽卻不滿直呼「他是以為自己是皇帝嗎？」而引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 18:26:09
原PO於PTT八卦板上抱怨，表示自己有位同事，每次不管是對晚輩、主管，只要聊到公事時都會回應「知道了」結束話題，讓他忍不住砲轟「每次小弟聽到都很傻眼，他是以為自己是皇帝嗎？『知道了』這三個字是自古以來皇帝批閱專用的」。
他緊接著說道，從小到大從沒遇過整天把「知道了」掛在嘴上的的人，「後來小弟受不了，就請那位同事過來談話，過幾天他就辭職了」，文末他也無奈直說「奉勸各位在人生交際上不要整天講『知道了』，因為你不是皇帝或高官，懂嗎？」
問題一出，卻引來不少鄉民傻眼留言，「知道了就可以讓你受不了？」、「上對下講話比較討厭」、「你就是年輕人不想成為的那種老人」、「我看講什麼你都覺得不對」、「我工作上都是回知道了，這句話就是一句常用的白話而已」、「蠻傲慢的，硬要別人跟你一樣」、「真假？？？？？不是吧那要回什麼」、「你才自以為皇帝用自己的習慣去命令別人」。
不過，也有過來人表示，「進可攻退可守好用，知道不代表要處理」、「我還有同事都說：我知道 ，好像問的人是笨蛋，他早就知道一樣」、「喔更令人惱怒」。（編輯：陳雅雲）