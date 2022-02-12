外送員真的餓不死！上班「特殊福利」被抖出 全場超羨慕
外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個工作機會，近日一位外送員就分享自己的外送經驗，提及自己曾在外送訂單的尖峰時期，因為客人的各種問題，導致自己要將餐點處理掉，更慘的是，體重也慢慢上升，不少網友也開玩笑說：「做外送餓不死啦」！
編輯中心/綜合報導
2022-02-12 12:37:29
一名外送員日前在「外送員的奇聞怪事」發文，提到自己先前在年假期間，外送需求增大，訂單爆量，雖然薪水有明顯成長，但餐點送著送著卻連體重也往上攀升，原PO接著解釋，因為訂單一多，許多客人不想等就會取消，導致他要自己實收一堆餐點，有時候甚至跑單到一半，需要先回家冰東西，才能再繼續上工，令他感到哭笑不得。
貼文一出，許多網友覺得同情又有趣，紛紛留言「當外送員不會讓你致富，但至少餓不死」、「某個角度來說，真的是賺翻了」、「虎年大豐收」、「機會不常有，有遇到算賺到」、「好爽直接省一堆餐費」、「超級羨慕！我一定吃爆」、「來不及過年期間加入外送，真是可惜」。
另外，不少同行也深有同感，留言表示、「我除夕夜也實收2碗廣東粥」、「過年期間超常拿到實收，而且都是快騎到客人家被取消，明明已經飆車了」、「像我只跑初四過後，所以什麼都沒收到」、「收多了很賭爛，超不方便」。
看完眾多留言，原PO也提到，「其實寧願客人全部取餐，實收真的很麻煩，首先箱子被塞滿要花時間處理，再來跑一張單要花10分鐘，如果流程正常，尖峰時期的甚至能多接10幾張，實收只會拖到後面跑單的流暢度，怎麼說都不划算」，因此希望客人若是在尖峰時刻點單，能耐心的等待外送員將餐點送達，或和平台保持聯絡。（編輯：張志浩）