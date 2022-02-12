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陌生阿伯狂盯機車置物箱？背後原因超尷尬：像引誘犯罪

▲有網友提到，自己近日準備騎車回家時，把機車置物箱一打開，卻遇到一個陌生阿伯傻眼狂看。（圖/張嘉哲攝）
▲有網友提到，自己近日準備騎車回家時，把機車置物箱一打開，卻遇到一個陌生阿伯傻眼狂看。（圖/張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-12 13:11:37

在台灣，機車是不少上班族和學生的代步工具，而對機車族來說，能夠裝進入各式用品的「置物箱」，其重要性絕對無庸置疑，有一名網友就分享，自己近日要騎車前，一旁阿伯卻莫名的瞪眼狂看他，了解原因後才發現，是阿北將巧克力誤認為一大疊鈔票，真相逗樂眾人。

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原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，表示自己某天準備騎車返家，上車前將置物箱打開，並順勢將手中的「巧克力」丟進車廂中，此時旁邊的陌生阿伯眼睛瞬間瞪大發亮，原PO起初感到相當疑惑，不過再確認阿伯的視線一直停留在自己置物箱內後，他才了解，原來自己買的是台幣千元大鈔包裝的巧克力，阿伯被這討喜的外型吸引，他也尷尬的表示「阿伯是不是誤會什麼...這是巧克力好嗎」。

▲原PO透露，旁邊的阿伯原來是被巧克力的「千元大鈔」外包裝嚇到，才眼睛發亮猛盯。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲原PO透露，旁邊的阿伯原來是被巧克力的「千元大鈔」外包裝嚇到，才眼睛發亮猛盯。（圖／翻攝自爆廢公社）
貼文一出，許多網友感到非常有趣，留言「這在引誘犯罪嗎」、「放車箱等等騎一下就溶化了啦」、「阿北不想努力了」、「現在年輕人真不簡單」、「這個很甜，我還蠻喜歡吃的」、「送他，情人節快樂」、「中間綁個紙束帶或橡皮筋更像真的錢」。

另外，不少人也好奇這種包裝獨特的巧克力可以在哪入手，內行則回答，「許多便利商店就可以買到，有些還有2000元面額，或包著其他食品的款式」、「很多量販店也會有，通常過年前後會特別多，討喜氣用的」。（編輯：張志浩） 

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