買房到底難不難？他曝年輕「1選擇」超關鍵：高中就定案
近年房價、地價高漲，買房對許多人來說越來越難，而近日網上也在議論，「七年級生應該是最多可買房的族群」，對此一位網友回文發表看法，認為七年級能不能買房，和「高中選組」有莫大的關係，他也詳細分析為何會有此結論，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-12 14:55:10
原PO在PTT發文，指出自己身邊當年念理組的人，畢業後進入科技業相關領域工作，「到現在35歲左右，年薪100多萬已成常態」，選擇文組的，除了前面少數的強者能擠進律師之類的高門檻窄門外，其實能當正式老師或高考上榜，就算文組的人生勝利組，「一般來說，文組到了35歲，年薪70-80萬就算混的不錯了，能過百萬的真的很少，目前比較常聽到的只有銀行+高分紅」，整體薪水應該就只有理組的50-60%
原PO接著說道，其實文組有一個很大的劣勢，就是文組的工作「雙北居多」，發展性好的更是一堆都在台北，於是兩個組別就變成「理組，年薪百萬+買房熱區桃竹、薪水高、房價低」，而「文組，年薪比理組低，買房熱區卻是雙北、薪水低、房價高」，所以身邊選理組的幾乎都買房，選文組的卻覺得買房好難，他也感慨，「16歲那年的選組，對人生影響居然這麼大，真的滿殘酷的」。
貼文一出，掀起網友熱議，認同的網友表示，「不只七年級，應該從五年級就這樣了」、「真的，文組淚推」、「看一看身邊的人，真的是有夠中肯」、「文組薪水大概真的就這樣了」、「文組除非讀商賺資本利得，不然真的輸慘」、「血淚推，另一半是文組，主要出路還是公職或國營」。
不過，也有人認為文組並非這麼一文不值，留言表示「文組還有金融業阿，做到放款考績好也是可以百萬」、「現在這都是結果論，能預估未來20年嗎」、「文組還是要看科系阿...差很多耶」、「其實科技業平均薪資這幾年才超過金融業的」、「文理真的不是絕對，學歷到一定後，後面真的靠自己」。（編輯：張志浩）