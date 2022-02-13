全聯出現「恐怖傳說」！眾人消費到這數字秒停手：很邪門
全聯福利中心是民眾購買生活用品的好去處，該店也常常推出滿額贈來刺激消費，近日在網路上流傳了一段關於全聯的「恐怖都市傳說」，原PO表示近日大家消費到399就會立即停止，因為超過就會出現恐怖的「鬼東西」，該文發表後引來眾多網友爆笑認同，表示真的很邪門。
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 09:39:26
原PO於臉書社團《爆廢公社》中發文，說明近日聽聞了一個新的都市傳說，那就是每個人在全聯購物時，買到價格399時就會不自覺停下，因為如果消費滿400元，隨即店員就會給你一個「恐怖的鬼東西」。
該文發出後引起各方網友認同，而傳說的真身其實是全聯最新推出的「超級英雄總動員」活動，消費滿400元即能免費拿到漫威系列的英雄吸盤公仔一個，雖全聯表示該系列公仔為迪士尼正版授權，但相較與原版，公仔奇葩的外表讓不少民眾吐槽根本是「復醜者聯盟」。
網友們回應「買了會被復醜者聯盟盯上」、「真的......很可怕」、「不小心超過399還要跟他說要分開結帳，真的很不方便....」、「更名：負責醜聯盟」、「全部在垃圾桶」、「這系列應該直接中元節推出，配合中元節廣告，絕對賣爆！」、「結果一堆人為了能拿到醜公仔好po上網, 導致全聯生意變得更好」、「昨天排我後面那位客人現在應該笑到翻掉，因為我買了1000出頭，加購2隻，現在有4隻……」。 （編輯：李惠婷）