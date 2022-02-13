未到職就被老鳥陷害！「超扯手法」曝 網全搖頭：心機重
職場上潛藏著與正式組織不同的潛規則，若不多加注意，很容易默默掉入陷阱。有位網友分享當年從大學初出茅廬時遇到的誇張狀況，在剛收到面試通知還未入職前，她竟就被公司老鳥設法陷害，差點失去該公司的職缺，整起事件讓眾人看得一愣一愣，難以理解為何會發生這種狀況。
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 10:31:22
原PO於Dcard中發文，表示當時自己是剛從大學畢業的新鮮人，尋尋覓覓後終於等到一間大公司的職缺，從接到通知、面試及錄取通知都是同位主管與之聯繫，可就在入職前她接到一通未顯示的來電，對方聲稱是該間公司的職員，更帶來噩耗「因為公司內部決議，決定不錄取你」。原PO聽聞崩潰至極，因為從面試到收到錄取通知一切都相當順遂，她也因此推掉其他的面試邀請，她生氣地想找原本接洽的主管確認，可對方卻回覆該主管休假，而她只是代為轉告。
掛斷後原PO獨自哭了許久，直到隔天突然接到主管的電話， 詢問她為何無法到職，這才發現事有蹊蹺，原來竟有人冒充原PO身份打進公司，稱她另有規劃、婉拒入職，並找人假借主管名義與她傳遞未錄取的假消息，釐清後原PO依原先入職日上班，並按兵不動，於上班期間慢慢調查此事。
報到後由某位老鳥帶領原PO認識環境，相處時隱隱覺得此人聲音與該通「傳遞假消息者」相當類似，可此人外表亮麗、待人和善，原PO很快就收起自己的疑心，直到某次主管請她調閱能查出未顯示來電號碼的通聯記錄時，才發現那通電話就是這位老鳥打的。主管與該人私下面談，她矢口否認，延燒到上層後她依舊不認，可卻在當天以家裡有事為由，直接離職，這件事才終於結束。
網友對整起事件的發生感到相當不解，更無法接受竟有這樣的人「好瘋」、「天啊這什麼職涯甄嬛傳？有夠扯，真的很綠茶」、「這也太誇張了吧！她為何要這樣？對她有甚麼好處？」、「太恐怖了吧…心機真重」。 （編輯：李惠婷）