全聯突擺「神秘恐怖箱」他怕爆！真面目客全跪：這招厲害
知名超市「全聯福利中心」由於商品眾多且時常祭出優惠，近年來搖身一變成為連鎖超市霸主。而全聯最近宣布推出最新活動，民眾只要單筆消費滿400元就送漫威英雄吸盤公仔，卻因擬真度不佳而惹來批評，今（13）日就有網友意外在全聯發現「漫威恐怖箱」，而在網路上再次掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-13 17:03:05
原PO於臉書社團《爆廢公社》上分享一張照片，只見畫面中，全聯在木紋桌面上擺了紙箱，仔細一瞧上方寫著斗大的「公仔回收箱」5字，主要功用是拿來回收近期推出的漫威英雄系列吸盤公仔，讓原PO忍不住笑說「這是...漫威恐怖箱嗎」。
貼文一出，至今已有超過千人按讚，不少網友笑翻留言「這算反方向行銷嗎？這招厲害」、「怕變成垃圾被亂丟哈哈」、「這幾天的笑話，本來兒子看到廣告盧小小要蜘蛛人，於是我拿了各位網友們拍的實體照片，他就不吵了」、「應該用大一點的箱子」、「竟然還有回收桶...蠻有自知之明的嘛」、「洞這麼小，公仔放的下去嗎？」
但也有網友持不同看法，認為「欸…只有我覺得可以嗎？滿有趣的呢！！真心想收藏」、「我只想要一個綠巨人浩克，希望有緣人割愛，認真」、「我家弟弟想要可以拿嗎」、「其實我還蠻想要的欸哈哈」。
針對本次活動引來民眾批評，全聯福利中心回應，表示漫威英雄系列吸盤公仔皆為迪士尼正版授權，由於內部細節較多，工廠製作多少有瑕疵品，若消費者有疑慮，都可洽客服專線，會由專人確認後替換更新。（編輯：陳雅雲）