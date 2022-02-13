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好市多「新規則上路」他爽喊變好了！會員全跪：省一堆錢

▲有網友發現好市多「新規則」上路至今，發現採買體驗變好，讓會員們大讚直呼「真的變好了！」（示意圖／記者楊智傑攝）
▲有網友發現好市多「新規則」上路至今，發現採買體驗變好，讓會員們大讚直呼「真的變好了！」（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-13 21:09:55

知名美式賣場「好市多」在台擁有高人氣，店內除了販賣琳瑯滿目的商品，還會提供多樣服務及優惠，深受許多消費者喜愛。對此，就有網友發現好市多「新規則」上路後，發現採買體驗變好，讓會員們大讚直呼「真的變好了！」

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示昨（12）日早上10時30分左右抵達好市多高雄大順店，但他發現自從店家祭出停機車需收停車費的規定後，車位確實多了不少，「好久沒騎機車來了，收費後變好停了！」

他還貼出現場照片，只見畫面中，右側雖然只剩零星車位，但左側一整排車位任人挑選，讓民眾沒有車位難求的問題，但原PO也偷偷許願，坦言「如果機車沒達低消，免費時間能延長到45-60分更好，這樣加上離場30分，至少有75-90分可以稍微逛一下賣場」。

▲網友分享目前好市多高雄大順店停車場現況。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲網友分享目前好市多高雄大順店停車場現況。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
貼文一出，就引來會員們不禁大讚留言，「變好停車了+1，收費是其次，重點是避免車位被跑去隔壁逛的人佔用！」、「收費後真的超好停車，可見得以前被佔用多少車位」、「使用者付費，很好」、「最少可以遏止免費族無止盡的停車」、「收費後，省了不少錢，沒事就不會騎車去逛了！還能兼顧防疫」。

但也有人搖頭認為，「老實說，真沒有想買東西只想逛逛現只敢去中華店了，因為隨便逛都會超過30分鐘，有時有些想買的也還會賣光」、「自從大順店收費之後就很不想去了，半小時很難衝上去又衝下來，尤其是遇到人多時」、「要限門檻應該要有快速結帳的收銀線才是！」、「有繳年費進去停車還要收費有時候想真的不合理」、「買個東西，還要一直看時間，感覺很煩」。

▲好市多高雄大順店宣布，自12月20日起機車停車需繳納停車費。（示意圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）
▲好市多高雄大順店先前曾宣布，自去（2021）年12月20日起機車停車需繳納停車費。（示意圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）
據了解，好市多高雄大順店去年貼出公告，指出「為了提升會員購物品質，本賣場機車停車場將於110年12月20日起，實施購物消費折抵機車停車費新制」，並宣布往後機車停車費每小時50元，會員消費滿500可折抵3小時，3小時以上依每30分鐘收費25元。（編輯：陳雅雲）

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