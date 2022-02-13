好市多「新規則上路」他爽喊變好了！會員全跪：省一堆錢

我是廣告 請繼續往下閱讀
他還貼出現場照片，只見畫面中，右側雖然只剩零星車位，但左側一整排車位任人挑選，讓民眾沒有車位難求的問題，但原PO也偷偷許願，坦言「如果機車沒達低消，免費時間能延長到45-60分更好，這樣加上離場30分，至少有75-90分可以稍微逛一下賣場」。
貼文一出，就引來會員們不禁大讚留言，「變好停車了+1，收費是其次，重點是避免車位被跑去隔壁逛的人佔用！」、「收費後真的超好停車，可見得以前被佔用多少車位」、「使用者付費，很好」、「最少可以遏止免費族無止盡的停車」、「收費後，省了不少錢，沒事就不會騎車去逛了！還能兼顧防疫」。
但也有人搖頭認為，「老實說，真沒有想買東西只想逛逛現只敢去中華店了，因為隨便逛都會超過30分鐘，有時有些想買的也還會賣光」、「自從大順店收費之後就很不想去了，半小時很難衝上去又衝下來，尤其是遇到人多時」、「要限門檻應該要有快速結帳的收銀線才是！」、「有繳年費進去停車還要收費有時候想真的不合理」、「買個東西，還要一直看時間，感覺很煩」。
據了解，好市多高雄大順店去年貼出公告，指出「為了提升會員購物品質，本賣場機車停車場將於110年12月20日起，實施購物消費折抵機車停車費新制」，並宣布往後機車停車費每小時50元，會員消費滿500可折抵3小時，3小時以上依每30分鐘收費25元。（編輯：陳雅雲）