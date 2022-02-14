摩斯漢堡NO.1非漢堡？老饕曝「3品項」神炸：速食店最頂
台灣速食店眾多，像是麥當勞、肯德基、漢堡王，還有日本來的摩斯漢堡等，而每間速食店的特色都不同，讓民眾有更多選擇；對此，就有網友好奇摩斯漢堡什麼最好吃，為何在台灣屹立不搖，貼文一出，也有內行人分享3品項，直呼「真的超美味」、「速食店最頂」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 07:13:03
該名網友在PTT發文，表示最近經過摩斯瞄了一眼，看到用餐時間店內只有2人，「員工比客人多，印象中貴又普，比它更好的選擇滿街是，餐點好像也沒啥特色」，但摩斯漢堡依舊屹立不搖，因此他也好奇在文末發問「如此驚人生命力，是什麼支撐著台灣摩斯，摩斯漢堡什麼最好吃呢」？
貼文一出，掀起熱議，「明明客人就很多」、「最好吃的速食店」、「比較精緻的速食」、「女生還是會吃，東西比較小」、「高鐵站都有摩斯」、「我覺得還滿有特色的，偶爾去吃不錯」、「摩斯很多人餒，我每次去都看到人不少，就代表他有他的客群，只是跟你差很多」、「摩斯不會倒，外送一堆妹子訂餐」、「可以app先訂餐啊！根本不用等」。
其中，也有老饕點出「雞塊」、「米漢堡」和「紅茶」，認為是摩斯漢堡最好吃的品項，「紅茶、米漢堡讚讚」、「雞塊速食店最好吃」、「賣紅茶雞塊的」、「就紅茶店」、「我覺得它海洋珍豬堡好吃，紅茶好喝」、「紅茶、牛肉堡、米堡，讚」、「雞塊超好吃好嗎」。
但也有人認為，「變難吃了」、「好吃，但貴又少，動作又很慢」、「因為就比較貴，賺幾個客人就夠了」、「是有多盤才會吃摩斯啊」、「缺點是點餐很久，但優點是現做的」。（編輯：郭佩蓉）