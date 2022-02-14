YouTuber淘汰了？拍抖音達「5條件」猛賺錢 用戶超尷尬
近幾年來抖音（Tik Tok）引發不少風潮，許多有趣的網路迷因梗都由此誕生，多首所謂抖音神曲傳唱度更是超高，如「飛鳥和蟬」、「熱愛105度的你」等等，在先前都刮起一陣炫風，但相比同類型影音創作平台YouTube來說，無法開啟營利一直以來都是抖音弱勢之處，不過近日，抖音開始新增營利開啟資格，只要達成「5條件」，就能夠拍片賺錢，引起網友廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 07:43:51
近期網友討論抖音宣布更新所謂「營利資格」開啟的功能，除了先前直播能夠被贊助禮物外，現在「視頻禮物」功能也開啟，符合要求包括符合年齡需成年；帳號必須活躍30天以上；需要為個人帳號；影片必須通過安全審核；追蹤者粉絲至少要有10萬名粉絲。
只要符合上述五項條件，就可以透過開啟這功能來獲取「被動收入」，不過消息曝光後，不少網友紛紛回應「傻眼.....10萬粉絲真的很難」、「YT是粉絲1000，觀看數4000小時，其實也沒多簡單，10萬也是蠻難的」、「可能這輩子都不能在抖音賺錢了哭哭」、「10萬要等到何年何月何日」、「一般人根本不能10萬，想哭」、「留給適合的玩家！我只想當遊戲粉絲QQ」、「我還是在上面看看影片好了....10萬先不用」。
而《NOWnews》也實際將抖音Tik Tok更新到最新版本後發現，確實有許多達成五樣條件的創作者，在留言區的位置上出現了「禮物」的標誌，但多數都是外國影音創作者居多，似乎目前剛推出還是有許多台灣用戶還沒符合資格，想要拍片也能賺錢，要累積粉絲數恐怕還是一大難題。（編輯：張嘉哲）