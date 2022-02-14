高級壽司一客上千元超盤？老饕抖「必吃原因」：常去賺翻
壽司、生魚片等美食受到不少台灣人的喜愛，近年國內除了許多迴轉壽司品牌進駐外，也陸續有不少價位較高的壽司店開立，近日就有人疑惑，為何一堆人都很愛高單價的日本壽司店？對此內行則表示，「價錢見仁見智，關鍵是和壽司師傅混熟後，常能聽到許多有錢人的小道消息，久了其實很賺」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 10:50:12
一名網友在PTT發文提到，他最近發現，一堆人網美和賢達人士，都很愛一客要價3000-7000的日本壽司店，且店內師傅還要是日本人，這樣才感覺比較厲害，因此他好奇詢問，「是吃真材實料、好吃、名氣、手藝，還是有錢我任性」？他也提到自己真的很納悶，「一客六七千成本到底多少」？
貼文一出，吸引許多網友留言「技術不用錢的話，成本就店租材料那些而已吧」、「去吃過幾次應酬的、說真的還不如跟家人一起去吃藏壽司來得開心」、「都是財富自由的人在吃的」、「吃過後再去吃那些便宜的，你就知道了」、「5成在吃裝潢」、「感覺都業配在亂捧」。
不過，也有內行老饕回文表示，「吃習慣高級壽司後，平價的店就只是偶爾吃粗飽才會去，高級壽司店跟一般壽司店肯定是有差，但有沒有值得那個價錢見仁見智，且高級壽司店的師傅都是在臺前為客人服務，常能聽到各路有錢人的對話，如果能跟師傅熟的話，也會有一堆秘辛跟賺錢的小道消息可以聽，所以建議高級壽司店可以選2、3間喜歡的，就固定去那幾間，跟師傅混熟了，真的很多東西可以聽」。（編輯：張志浩）