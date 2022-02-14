男友越南人又怎樣！她曬「超幸福生活」嗆：台男沒比較好

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原PO接著提到，其實男友並非那麼不好，因為「男友在發現我懷孕時，並沒有拋下我離去，生完後也讓我在家顧小孩，自己出去工作養我」，針對許多人覺得只是利用女方拿到身分證，原PO則強調「我們沒有結婚，聽到很多人這樣說，心裡真的很難過的，且男友其實很想家，想回越南，每到過年跟家人視訊都會流眼淚」。
原PO最後感性的表示，「難道跟台灣人在一起一定就會幸福嗎？看過很多一聽到懷孕就跑的跟鬼一樣，不負責任的人」，她更直言「老實說有些移工賺的錢甚至比我們還多，比我們更加努力加班工作，到底憑什麼看不起他們」？
貼文一出引發熱議，許多網友都為原PO加油打氣，「你們一定要幸福」、「不要讓別人影響了自己」、「只要真心相愛，就是可貴的愛情」、「不要管他人怎麼想，一家人過得好就行」、「異國戀不是那麼容易，加油」、「只要是對的人，管他哪裡人」。
另外，針對種族、歧視等問題，不少網友也留言表示「人種族歧視的問題真的需要被正視」、「台灣還是時不時都會聽到這些不應該的言論」、「刻板印象讓人變不理智，還會產生一些奇怪的優越感對人品頭論足」、「沒有歧視，這世界才會更美好」、「真的應該尊重各種不同的文化」。（編輯：張志浩）