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男友越南人又怎樣！她曬「超幸福生活」嗆：台男沒比較好

▲一名女網友分享，自己常因為男友是越南人，因而接收到許多歧視的言論。（示意圖／取自 pixabay ）
▲一名女網友分享，自己常因為男友是越南人，因而接收到許多歧視的言論。（示意圖／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-02-14 11:20:40

提到外籍移工，不少人常會用異樣的眼光，去看待他們在日常生活、工作上的一舉一動，近日一名女網友就分享了自己和越南男友的故事，提到小倆口常因為國籍被別人看不起，甚至言語霸凌，但她也鼓起勇氣反擊，並提到自己的男友並非他人說的一無是處，貼文引發熱議。

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原PO在Dcard以「我男友是越南人」為題發文，指出很多人聽到男友是越南人後，第一個反應都是「妳怎麼這麼笨、他不好啦、他只是在利用妳拿身分證、他愛你的錢而已」等等，甚至會看不起小倆口，長期下來，原PO總會有「男友是韓國日本法國美國等，大概反應就不一樣吧」的想法，讓她相當沮喪。

原PO接著提到，其實男友並非那麼不好，因為「男友在發現我懷孕時，並沒有拋下我離去，生完後也讓我在家顧小孩，自己出去工作養我」，針對許多人覺得只是利用女方拿到身分證，原PO則強調「我們沒有結婚，聽到很多人這樣說，心裡真的很難過的，且男友其實很想家，想回越南，每到過年跟家人視訊都會流眼淚」。

▲有位女網友表示，大姑年輕奉行「不生主義」，沒想到過幾年後卻又反悔，甚至還想出手搶孩子。（圖／翻攝Pexels）
▲原PO提到，自己在生下小孩後，男友並沒有離去，而是讓她安心在家顧小孩，自己出去努力工作。（圖／翻攝Pexels）
原PO最後感性的表示，「難道跟台灣人在一起一定就會幸福嗎？看過很多一聽到懷孕就跑的跟鬼一樣，不負責任的人」，她更直言「老實說有些移工賺的錢甚至比我們還多，比我們更加努力加班工作，到底憑什麼看不起他們」

貼文一出引發熱議，許多網友都為原PO加油打氣，「你們一定要幸福」、「不要讓別人影響了自己」、「只要真心相愛，就是可貴的愛情」、「不要管他人怎麼想，一家人過得好就行」、「異國戀不是那麼容易，加油」、「只要是對的人，管他哪裡人」。

另外，針對種族、歧視等問題，不少網友也留言表示「人種族歧視的問題真的需要被正視」、「台灣還是時不時都會聽到這些不應該的言論」、「刻板印象讓人變不理智，還會產生一些奇怪的優越感對人品頭論足」、「沒有歧視，這世界才會更美好」、「真的應該尊重各種不同的文化」。（編輯：張志浩）

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