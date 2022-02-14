租屋族想曬棉被苦無空間！鄉民曝1妙招：乾爽蓬鬆又方便
台灣冬天相對濕冷，有時鑽進被窩裡也會覺得棉被不夠溫暖，想趁好天氣時曬曬棉被，但是對於租套房的租屋族來說，卻不是一件容易的事。一名網友就上網求助在套房要怎麼曬棉被？立刻引起網友討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 16:48:26
原PO在臉書社團《爆系知識家》發文，提到冬天使用的羊毛被以及羽絨被，大多都標示無法水洗，必須要攤在陽光下曝曬2～3個小時，但對身為套房族的原PO來說，不僅空間不夠也沒有曬棉被專用的器具，也擔心把標示不能水洗的羊毛被、羽絨被拿去水洗及烘乾，會損壞被子，因此上網詢問大家的意見。
不少網友看了貼文後，都直接表示：「有種東西叫除濕機」、「我用除濕機」、「有除濕機嗎～掛起來烘乾，整個棉被就乾爽蓬鬆，我還會開除霉功能給他烘個一天」、「我也沒在曬，就除濕機開整天再收起來」、「附近有自助洗的話很方便，沒有的話就買一個室內晾曬架跟一台除濕機搞定，現在在外面晾曬不一定乾淨啊，空氣中灰塵、鳥屎、還有蟲就很傷腦筋，我也推法蘭絨暖暖被可機洗很方便的」。
另外也有網友建議：「拿去給洗衣店洗…」、「有專洗被子的洗衣店！」、「拿去送洗，羽絨被自己水洗很容易洗結球。羊毛棉被胎要送乾洗」、「夏天涼被自己洗，冬天厚被送洗」、「之前都用烘被機，現在都拿去自助洗衣店烘，投10元選低溫，就可以讓被子暖烘烘了」、「烘被機好用，冬天還能順便暖床」。（編輯：陳珮瑜）