9成人不知！Foodpanda「熊貓為何耳朵缺一角」 神人秒回
近年來美食外送平台興起，台灣已有多家外送業者供民眾選擇，其中又以「Uber Eats」和「Foodpanda」為兩大龍頭。不過，近日就網友觀察Foodpanda品牌吉祥物「胖胖達」的耳朵缺了一角，讓他不解詢問「是為了什麼？」隨即釣出神人回覆。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 18:11:14｜2022-02-14 19:23:46
有網友於PTT八卦板上貼出數張Foodpanda形象廣告中的吉祥物「胖胖達」照片，他表示自己意外發現其耳朵竟缺了一角，「不太懂這隻普通畫出來就好，還特別加上耳洞（應該是結紮）要幹嘛？有人會去在乎吉祥物有沒有結紮嗎？而且這隻是外送業的吉祥物，也不是什麼動保處吉祥物，特別設計結紮不知道是為了什麼」。
問題一出，隨即引來鄉民歪樓留言，「你不說，9成的人根本沒發現」、「配合少子化政策啦」、「故意埋彩蛋給你們宣傳的」；甚至有網友認真指出「熊貓應該拼命讓牠們繁殖吧」。
事實上，美食外送平台Foodpanda品牌大使「胖胖達」於2021年底正式亮相，其擁有亮麗的粉紅蓬鬆絨毛和圓滾滾的大眼睛，外表相當俏皮。值得一提的是，胖胖達的外型主要是以熊貓原型與母貓結紮之剪耳記號為名，經常在動畫廣告與活動中現身。
不過，目前耳朵缺角的設計僅在動畫廣告，以及近期Foodpanda所推出的官方LINE圖中可看見，至於路上常見的Foodpanda外送箱子，上頭的熊貓LOGO則沒有剪耳。（編輯：陳雅雲）