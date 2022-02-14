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9成人不知！Foodpanda「熊貓為何耳朵缺一角」　神人秒回

▲就網友觀察Foodpanda品牌吉祥物「胖胖達」的耳朵缺了一角，讓他不解詢問「是為了什麼？」隨即釣出神人回覆。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲就網友觀察Foodpanda品牌吉祥物「胖胖達」的耳朵缺了一角，讓他不解詢問「是為了什麼？」隨即釣出神人回覆。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-02-14 18:11:14｜2022-02-14 19:23:46

近年來美食外送平台興起，台灣已有多家外送業者供民眾選擇，其中又以「Uber Eats」和「Foodpanda」為兩大龍頭。不過，近日就網友觀察Foodpanda品牌吉祥物「胖胖達」的耳朵缺了一角，讓他不解詢問「是為了什麼？」隨即釣出神人回覆。

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有網友於PTT八卦板上貼出數張Foodpanda形象廣告中的吉祥物「胖胖達」照片，他表示自己意外發現其耳朵竟缺了一角，「不太懂這隻普通畫出來就好，還特別加上耳洞（應該是結紮）要幹嘛？有人會去在乎吉祥物有沒有結紮嗎？而且這隻是外送業的吉祥物，也不是什麼動保處吉祥物，特別設計結紮不知道是為了什麼」。

▲Foodpanda品牌吉祥物「胖胖達」於2021年底亮相。（圖／Foodpanda臉書）
▲Foodpanda品牌吉祥物「胖胖達」於2021年底亮相。（圖／Foodpanda臉書）
問題一出，隨即引來鄉民歪樓留言，「你不說，9成的人根本沒發現」、「配合少子化政策啦」、「故意埋彩蛋給你們宣傳的」；甚至有網友認真指出「熊貓應該拼命讓牠們繁殖吧」。

事實上，美食外送平台Foodpanda品牌大使「胖胖達」於2021年底正式亮相，其擁有亮麗的粉紅蓬鬆絨毛和圓滾滾的大眼睛，外表相當俏皮。值得一提的是，胖胖達的外型主要是以熊貓原型與母貓結紮之剪耳記號為名，經常在動畫廣告與活動中現身。

▲免費貼圖「胖胖達的賣萌日常」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「胖胖達的賣萌日常」中，可看見胖胖達的耳朵確實缺了一角。（圖／取自LINE）
不過，目前耳朵缺角的設計僅在動畫廣告，以及近期Foodpanda所推出的官方LINE圖中可看見，至於路上常見的Foodpanda外送箱子，上頭的熊貓LOGO則沒有剪耳。（編輯：陳雅雲）

▲有網友發現，foodpanda外送箱上的圖案，竟然有分「紅眼」和「黑眼」。（示意圖／foodpanda提供）
▲Foodpanda外送箱上的熊貓Logo則沒有耳朵缺角設計。（示意圖／foodpanda提供）
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