台灣啥交通亂象最火大？用路人受夠了 秒指「它」奪冠軍
台灣交通混亂問題存在已久，每年車禍事故頻傳，根據交通部道路交通事故統計，光是110年1-10月全國車禍死亡人數累計2440人，受傷人數高達38萬人。對此，就有網友好奇詢問「台灣哪種交通亂象最讓人火大？」而引起許多用路人討論，其中冠軍由「它」毫無懸念奪下。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 18:48:41
原PO於PTT八卦板上發文，表示台灣交通混亂是眾所皆知的事，而他列出4種情況最討厭，包括隨處可見的違停、飄忽不定的三寶、到處亂鑽的機車和匪夷所思的道路設計，「到底哪個是最讓人火大的呢？有卦嗎？」
貼文一曝光，馬上引來許多用路人曝光心聲，「不連貫的紅綠燈…每個路口都要停」、「機車，真的超會鑽，鑽不過去還會瞪人」、「道路設計就包含123了」、「都是，可是台灣人只會檢討檢舉魔人，出事再出來哭而已」、「看到大車不退三步的行人」、「吵死人的排氣管聲」。
在眾多留言中，「違停」則是被最多鄉民點名，無奈直言「違停，尤其停到把路只剩2/3的」、「都是，但要說排第一的就違停」、「巷口違停阿…很阻礙視線」、「違規並排臨停」、「各種違停吧？把車道塞住衍伸的問題最多」、「以為打雙黃燈就無敵佔一整個車道的違停」。
事實上，針對最多人抱怨的違停問題，根據《道路交通管理處罰條例」第56條規定，汽車駕駛人停車時在禁止臨時停車處所停車，恐處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。此外，若汽車駕駛人停車時，有併排停車之情事者，將處汽車駕駛人新臺幣2400元罰鍰，籲駕駛人留心。（編輯：陳雅雲）