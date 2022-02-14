金門NO.1不是貢糖？老饕一面倒喊「它」最頂：吃過回不去
台灣離島金門擁有豐富的文化資產，當地也有不少名聞遐邇的觀光名產，總能引旅客前往觀光。不過，就有網友納悶金門除了貢糖外，還有什麼在地美食值得一嚐，好奇詢問「金門有什麼好吃必買的嗎？在線等！」而引起老饕們曝光隱藏名單。
編輯中心/綜合報導
2022-02-14 21:43:59
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己前陣子到金門後，好奇除了貢糖外，還有什麼推薦購買，「聽說散裝秤重的貢糖才是在地人的最愛，是哪一間？？？另外還有什麼在地美食推薦的嗎！？有沒有金門的捧油回應一下，拜託你們了廣大鄉民！！！」
問題一出，內行們紛紛出面回應，「花生餅超好吃」、「當地人很少在吃貢糖的吧？沒看過，都去玩買的」、「陳高！！牛肉乾」、「金門的廣東粥好好吃」、「機場免稅店提個幾款特殊年份高粱就ok了，還方便」、「金門麵線，最近有出泡麵款的，不錯」、「在地吃的酒糟湯圓、廣東粥、炒泡麵」。
但讓人意外的是，除了貢糖、高粱等知名特產，不少人也大推「燒餅油條」，直呼「通常會推薦沙美燒餅，但你現在應該來不及買了」、「一年去10次以上的金門，燒餅不錯但這時間金一買不了，若行動方便看要不要去金沙閩式燒餅、牛肉乾可買」、「燒餅+1」、「油條，吃過之後就回不去了」、「廣東粥+油條之前出差每天吃」。（編輯：陳雅雲）