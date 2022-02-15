元宵節補財庫發了！紅包裝168元放「這2處」：上半年旺爆
一直以來元宵節都被認為是過年的結尾，當天除了傳統習俗猜燈謎、吃湯圓之外，其實也是補財庫的最好時機，命理大師楊登嵙就透露，只要準備一個紅包袋，並且裝入168元然後祭拜神明，放在家中客廳位置或者錢包裡頭，財運將能一次補足，好運一整年。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 07:04:37
楊登嵙解釋，一般來說，一年中有五次可以求財、補財庫的最佳時機，包括上元、中元、下元節、農曆大年初一及三月十五財神爺聖誕，其中上元農曆正月十五是補年頭運，能旺整個上半年的財運；中元農曆七月十五是補年尾運，為補足下半年的財運；下元農曆十月十五是補明年運，提早補財庫。
而今天一年一度的上元，楊登嵙表示，想要在元宵節這天補財庫，民眾可以準備好三牲、水果等供品，補財庫專用的金紙，向天官大帝祝壽並祈求天官大帝與各路神明賜福賜財，如果家中沒有供桌，也能去附近的土地公廟也可，並且準備一個紅包，內部裝入168吉數金額，和神明說明自己的名字及住址後，隨身攜帶放錢包，或者放在家裡客廳斜對角的「藏風聚氣」的「財位」，便可帶來財運。
另外除了上中下元外，往年農曆大年初一都是許新年的第一個願望，願望最容易實現；而農曆三月十五這天是財神爺聖誕，這天祂也將龍心大悅，廣開金輪寶庫，賜給善男善女財運，因此想要好好補足財庫的民眾，一整年頭有五次機會，讓你一整年都旺到停不下來，千萬別錯過。（編輯：張嘉哲）