台灣YouTuber誰賺最多？鋼琴女神才第7 「他」黑馬奪冠
全球最大的影音平台YouTube在全世界都風行，不論是新聞、影音創作、遊戲等等多元類型的影片，都能夠在平台上看到，而隨著時間推進，各類型YouTube的崛起，台灣創作者每年的排名一直不斷的在變動，而近幾年討論度超高的鋼琴女神「Pan Paino」、3C開箱達人「Joeman」等等也一直以來都是排名前幾，但你知道現在的真霸主是誰嗎？
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 09:41:26
根據YouTube頻道「排行榜」以觀看數（不含業配）的預估收入評比排名，一共列出2021年收入最高的前五十名台灣YouTuber，榜上包括YT界長青樹「蔡阿嘎」第41名、YT界始祖級團體「這群人」第33名，以年輕人愛看街訪影片崛起的「Dcard」第27名，以開箱實測著名的「Joeman」則排第13名，而個人訂閱數突破300萬的鋼琴女神「Pan Paino」僅排名第7，實況麥塊遊戲的「阿神」在2020年奪下冠軍後，去年則屈居第四。
至於前三名分別為「Terryt Films」、「葉式特工」以及冠軍「Jay Lee Painting」，值得關注的是，Jay Lee Painting在去年9月時，訂閱數僅排名全台灣第三名，短短不到半年時間沿路超車，目前頻道訂閱數突破520萬，成長幅度相當驚人，以頻道影片觀看數來看，預估月收入竟高達466萬餘元。
事實上，「Jay Lee Painting」的頻道是和台灣人結婚的韓國男子所創立，頻道中總是畫出許多栩栩如生的畫作，沒有過多的鏡頭剪接，一鏡到底的水彩畫功，讓觀眾看到為之讚嘆，而影片也有不少外國人觀看、留言討論，在短短半年就能衝上台灣YouTuber收日冠軍、訂閱數最高頻道，可以說是近期YouTube界的一匹大黑馬。