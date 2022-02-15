必勝客首發「蚵仔煎披薩」曝光 網讚：這次口味很正常
主打台灣小吃的必勝客Hot台味系列，這次又Hot出新高度了。繼滷肉飯、珍珠奶茶、臭豆腐、佛跳牆披薩之後，2022年首發新品挑選台灣民眾最愛的蚵仔煎，推出「蚵仔煎披薩」，披薩上擺滿東石蚵仔、蝦猴酥，澆淋甜辣醬。新口味並沒有嚇壞網友，眾人反而淡定坐等這款看起來很正常的「海鮮披薩」開賣。必勝客稍早也正式公布新品「蝦猴酥蚵仔比薩煎」，今（15）日起上架開賣，大披薩特價389元。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-15 09:53:48｜2022-02-15 11:30:13
有批踢踢網友爆料，必勝客昨（14）晚在官方YouTube頻道悄悄放上一段新品影片，而官方臉書尚未有新品文案釋出，網路上也沒有任何資訊。原PO興奮表示：「終於有蚵仔煎披薩，敲碗好久的口味，好期待它的味道。」該文立刻引起討論，其他人也再次讚嘆：「沒有極限」、「下次有蚵仔麵線應該也不意外了」。據了解，這是必勝客今（15）日正式開賣的新品，正確品名是「蝦猴酥蚵仔比薩煎」，選用東石蚵仔及鹹香的蝦猴酥，搭配特調甜辣醬，首創「比薩煎」新品。
經過各種怪奇口味的神奇歷練後，這次「蚵仔煎披薩」並沒有驚嚇到太多人，網友紛紛表示：「就海鮮披薩啊，很正常啦」、「應該比佛跳牆好」、「這感覺正常多了」、「其實就是類似海鮮吧，還挺期待的」、「如果把甜辣醬換回番茄醬，應該就是很好吃的海鮮披薩」。但也有網友直指現在不是蚵仔的產季，以及蚵仔進烤箱會縮小，披薩本尊的蚵仔實品恐怕很小顆，恐不像商品照那麼飽滿。