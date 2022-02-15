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錯怪全聯了！他揭「漫威公仔」神用途　眾人跪地：超實用

▲全聯漫威公仔新用途！網讚「超實用」：笑到噴飯。（圖／翻攝自我愛全聯－好物老實說）
▲全聯漫威公仔新用途！網讚「超實用」：笑到噴飯。（圖／翻攝自我愛全聯－好物老實說）

編輯中心/綜合報導

2022-02-15 11:20:44

台灣知名賣場「全聯福利中心」日前推出與漫威合作的活動「超級英雄總動員」，只要消費滿額就送漫威英雄系列的吸盤公仔給粉絲，結果被網友們虧說是「復醜者聯盟」引發熱議。不過，近日就有人分享一招新用途，讓眾人看完後不禁讚嘆「超級實用」。

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臉書社團「我愛全聯－好物老實說」，有網友分享一段影片，原來他把全聯送的漫威吸盤公仔「浩克」吸在門把上面，接著再進行防撞測試，沒想到效果十足，不僅減輕門把撞擊牆壁的力量避免損壞，而且看起來還相當療癒。

▲全聯漫威公仔新用途！網讚「超實用」：笑到噴飯。（圖／翻攝自我愛全聯－好物老實說） ▲有網友把漫威公仔拿來防撞，獲得眾人熱烈迴響。（圖／翻攝自我愛全聯－好物老實說）

影片一出，立刻獲得4千多人按讚，大家紛紛驚嘆「很好！生命會找到出口，商品會找到路用」、「回家馬上幫鋼鐵人撞頭」、「這功能很可以，多集幾個，斷頭還有備品替換」、「聲音好療癒」、「正在吃飯中…笑到差點噴飯」、「每天大概有一千則嫌棄的貼文，終於有人為它們發光發熱了」。

值得一提的是，除了防撞功能以外，也有不少人發揮創意分享其他功能，像是把公仔當成掛勾拿來掛口罩，無論吸在家中牆壁或是汽車玻璃上面都非常好用，「現在發現大家來動動腦，廢物利用」、「原來這次全聯換購品這麽好用？錯怪全聯了？」「好像有點實用」、「太棒了，這是個正能量放射的社團」。（編輯：詹鎰睿）

▲全聯漫威公仔新用途！網讚「超實用」：笑到噴飯。（圖／翻攝自我愛全聯－好物老實說）
▲拿來掛口罩也是不錯的方式。（圖／翻攝自我愛全聯－好物老實說）  
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