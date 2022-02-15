三立海董辭世！趙天麟臉書哀悼：為挺台不惜放棄中國利益
三立媒體集團今（15）日證實，董事長林崑海「海董」已於2月14日晚間10點28分病逝，享受70歲，讓各大媒體界、政壇界人士都感到不捨。對此，民進黨立委、湧言會成員趙天麟也在臉書哀悼，大讚海董不僅是「最挺台灣的媒體老闆」，更為了台灣，不惜放棄中國龐大利益。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 11:19:22
趙天麟臉書全文：「海董」，林崑海董事長，最挺台灣的媒體老闆，疼惜青年從政的長輩，令人敬重的勇者。從總統到初出茅廬的政治工作者，從國際局勢到內政的改革，只要愛台灣，海董都會不遺餘力的支持。猶記我06年議員連任失利，擔任謝長廷院長參選總統的發言人，以及08-09年間出任小英主席黨務主管時期，三立的新聞與政論，成為三十來歲的我，倡議理想的關鍵平台！為了挺台不惜放棄中國龐大利益的海董，很有智慧的讓海派轉型為由民進黨青壯世代主責的湧言會。那份一生懸命為台灣的遺志，湧言會的夥伴，將會堅實的延續下去！董事長，再會了，永恆的懷念，將以行動活出您對台灣強而有力的支持！
三立媒體集團發布聲明表示，董事長林崑海，已於民國111年國曆2月14日，晚間10點28分病逝於高雄榮總，享壽70歲。家屬、子孫等都陪同在側，安詳離世，走完人生最後一程。三立媒體集團感謝各界關心。（編輯：詹鎰睿）