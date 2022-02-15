元宵節爽吃湯圓！兒一撈驚見「人腦」愣住 媽尷尬笑了
今（15）日是元宵節，各地除了舉誕燈會、猜燈謎活動等傳統民俗活動外，「吃元宵」也是不少人必備且感到滿足的活動之一，不過一名男網友卻不這麼認為，原因幾年前是他的媽媽煮了一鍋元宵，但卻堅持要從中午一路放到晚上，等涼了再吃，殊不知到了晚上，元宵一顆顆的結塊，兒子一撈起來像在撈「人腦」，讓他欲哭無淚。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 11:24:58
原PO在《爆廢公社》發文提到，「幾年前的元宵節中午，老母吵著要煮元宵，但卻打算放涼晚上吃」？當下他雖然強烈的制止，但依舊無法抵擋她的任性，因此就隨她去吧，到了晚上要吃元宵時，老母開心的把放涼的元宵拿了出來，沒想到湯匙這麼一撈，「用元宵做成的人類大腦就這麼出現了」！
原PO接著描述，母親當下尷尬的試圖用湯匙將元宵分開，但每分開一次，「就彷彿某段記憶跟著消失」，讓原PO好氣又好笑，經過這次經驗，他也提醒大家，無論湯圓或元宵，「千萬記得要吃的時候再煮，不要煮了不吃硬要給他放涼，除非你也打算來碗人腦元宵」！
貼文一出，短時間就吸引許多網友朝聖，並留言「跟我媽做一樣的事」、「媽媽想傳達的是，家人要團結一心」、「冷的有嚼勁比較好吃」、「這種會粘在一起的才是真材實料」、「看完整個食慾不見耶」、「媽媽太可愛了」。（編輯：張志浩）