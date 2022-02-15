元宵節吃湯圓！網傳神仙吃法「沾這個」：哪個天才發明的
今天2月15日元宵節，傳統習俗是吃元宵湯圓，市面上湯圓包餡口味千變萬化，業者推出抹茶、鹹蛋黃、草莓、珍奶、巧克力等各式口味，不過吃來吃去，最耐吃的還是經典的芝麻與花生。雖然口味很傳統，不過換個吃法就變新潮甜點，對於不擅煮甜湯，只會泡鮮奶、花生湯的民眾來說，不如試試最近流行的「乾吃」法，或是把水煮改成煎著吃，雖然熱量更爆棚，但有網友忍不住直呼：「哪個天才發明的吃法，太絕了吧」。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-15 14:15:31
■乾吃沾這個
《小紅書》上引發網友熱烈討論的「乾吃法」，將湯圓煮熟後撈起，丟進黃豆粉（或豆漿粉）裡滾一滾，吃起來軟糯又有豆香，裡面的芝麻流心更是增加層次感。或是刮掉OREO餅乾中間白白、甜甜的內層，再把OREO餅乾捏碎，將煮熟湯圓裹滿OREO碎片，這吃法獲網友大讚「一口接一口停不下去」。
■煎湯圓
水煮的湯圓吃沒幾個就覺得膩，《小紅書》也有網友分享另一招，「煎一下外酥裡爆漿，以後湯圓我打算這麼吃了。」作法簡單，將冷凍湯圓放入鍋裡，加點油搖勻，加點水後蓋上鍋蓋煮至收汁，再稍微壓扁翻面煎，煎至兩面金黃。
■進階湯圓甜點
不用擔心元宵節的湯圓吃不完了，變化成進階版湯圓甜點，這幾天都能拿來當飯後甜點。網友分享作法，先把湯圓解凍，用玻璃杯底把湯圓壓扁，下鍋油煎至兩面金黃，灑上黃豆粉、淋上糖漿，就變成另一道更精緻的甜點。不過每個人買到的湯圓外皮厚薄度不同，就有其他人試做哀號：「我的湯圓一壓就裂開。」