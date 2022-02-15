商品標籤亂貼要幹嘛？「暗黑真相」被抖出：實在逼不得已
五金行、量販店在台灣街上處處可見，不少人都會到此購買日常必需品，不過許多民眾都發現，自己買回來的商品身上，總會有難以撕除的標籤紙，令人相當困擾，對此不少內行也出面解釋，一切都是為了「防小人，逼不得已」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 17:48:23
一名網友在臉書社團《爆怨2公社》發出一張照片，並表示自己買了一些湯匙、水瓶之類的日常用品，不過當他要將商品標籤撕除時，卻發現標籤黏的相當死，有些撕下來後甚至會留下殘膠，氣的直呼「我就問，賣這種東西的標籤就一定要貼成這樣嗎？撕到懷疑人生」。
貼文一出，吸引許多網友留言討論，「真的超難撕，每次都快被氣死」、「用吹風機吹一吹就很好撕下來了」、「可以泡熱水再去撕，很方便」、「可以買除膠液」、「真心不懂為何要貼成這樣」、「用油加著撕也可以」。
不過，也有內行網友解釋，「其實店家是逼不得已」、「沒辦法，五金百貨管理不容易」、「有些因為成本問題，所以不願意選擇不殘膠規格標籤紙」、「店家並不是不知道，但一切還是為了防小人，有惡質客人會趁機換貼價錢低的商品，店員ㄧ忙稍不注意就造成店家損失」。（編輯：張志浩）