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商品標籤亂貼要幹嘛？「暗黑真相」被抖出：實在逼不得已

▲許多商品上的標籤相當難撕除，造成不少消費者困擾。（圖／翻攝自爆怨2公社）
▲許多商品上的標籤相當難撕除，造成不少消費者困擾。（圖／翻攝自爆怨2公社）

編輯中心/綜合報導

2022-02-15 17:48:23

五金行、量販店在台灣街上處處可見，不少人都會到此購買日常必需品，不過許多民眾都發現，自己買回來的商品身上，總會有難以撕除的標籤紙，令人相當困擾，對此不少內行也出面解釋，一切都是為了「防小人，逼不得已」。

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一名網友在臉書社團《爆怨2公社》發出一張照片，並表示自己買了一些湯匙、水瓶之類的日常用品，不過當他要將商品標籤撕除時，卻發現標籤黏的相當死，有些撕下來後甚至會留下殘膠，氣的直呼「我就問，賣這種東西的標籤就一定要貼成這樣嗎？撕到懷疑人生」。

▲女網友在臉書社團「爆怨公社」表示，婆婆說想要喝「機價魚仔」，她疑惑的到雜貨店詢問，豈料老闆一聽，竟然立刻知道婆婆說的「機價魚仔」是這款飲料，讓許多網友也不禁好奇，「機價魚仔」究竟是何方神聖。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

▲原PO生氣的表示，很多東西的標籤為什麼一定要貼成這樣，每次都撕到懷疑人生，話題掀起網友議論。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

貼文一出，吸引許多網友留言討論，「真的超難撕，每次都快被氣死」、「用吹風機吹一吹就很好撕下來了」、「可以泡熱水再去撕，很方便」、「可以買除膠液」、「真心不懂為何要貼成這樣」、「用油加著撕也可以」。

不過，也有內行網友解釋，「其實店家是逼不得已」、「沒辦法，五金百貨管理不容易」、「有些因為成本問題，所以不願意選擇不殘膠規格標籤紙」、「店家並不是不知道，但一切還是為了防小人，有惡質客人會趁機換貼價錢低的商品，店員ㄧ忙稍不注意就造成店家損失」。（編輯：張志浩）

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