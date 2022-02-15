誰是超商15元商品幫主？網直覺指「2款」最強：每天一包
台灣街上隨處可見超商，各家便利商店不僅提供多樣化的服務，店內商品琳瑯滿目，且時常推出優惠，因而受到民眾歡迎。對此，就有網友好奇詢問「有15塊錢會在超商買什麼？」而引起眾人分享心目中的最愛。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 20:37:44
原PO於PTT上指出，曾在IG限時動態上發問「如果你只有15塊，超商會買什麼？」許多人都回覆茶葉蛋、麥香等答案，「蠻多人會回麥香，但意外的是麥綠的聲量不少，我以為大家都是紅茶或奶茶派的，沒想到麥綠居然隱藏版有支持者」這也讓他好奇「有15塊錢會在超商買什麼？」
問題一出，隨即引起眾人熱議，「15元能買的東西越來越少了」、「飲料，蜂蜜花茶」、「茶葉蛋吧」、「金蘋果，超好喝」、「有一個可樂的糖果很好吃，不知道漲價沒」、「小點心吧？大布丁」、「我喜歡之前的螃蟹麵包，現在都沒了」。
其中最多人推薦「麥香」系列飲料，「麥綠就是好喝，我可以連喝兩瓶」、「跟其他的比可能買麥香的機率高一些，這很直覺欸」、「我也是先想到麥香」、「我喜歡麥香紅茶欸！好喝」。
另外也有人大推「愛心牛奶球麵包」，認為「愛心牛奶球，哆啦A夢造型的那個」、「小叮噹麵包，有人知道這個嗎？下午肚子餓的好夥伴」、「小叮噹麵包大推！！！有看到馬上買」、「小叮噹麵包很好吃」、「小叮噹麵包好吃，不會太甜，早上都去買一包」。（編輯：陳雅雲）