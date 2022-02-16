NOW早報／「海董」林崑海病逝！享壽70歲　傳奇人生謝幕

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稍早，三立媒體集團也發布聲明，表示董事長林崑海，已於民國111年國曆2月14日，晚間10點28分病逝於高雄榮總，享壽70歲。家屬、子孫等都陪同在側，安詳離世，走完人生最後一程。三立媒體集團感謝各界關心。
今日天氣／冷空氣續發威！北東迎風面有雨 中南部晴到多雲
中央氣象局預報，今（16）日受到冷空氣影響，天氣型態與昨日類似，各地氣溫清晨偏冷，溫度約落在13至15度，花東地區稍高約16度；在白天太陽出來後，各地氣溫才會回升，除了北台灣氣溫偏冷約17至19度外，其他地區約為20至22度，高屏地區則可達23至25度，不過要注意日夜溫差。
氣象局也提醒，東桃園地區至台南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖地區易有較強陣風，上午起雲林以北地區及澎湖、金門、馬祖地區易有8至9級強陣風，提醒民眾注意安全。
Omicron首例死亡個案！金嗓歌友會衍生 八旬洗腎婦病逝
中央流行疫情指揮中心昨（15）日表示，國內新增1例死亡個案，為一名80多本國籍女性（案18138），他是金嗓歌友會計程車司機（案17368）所載的洗腎病人，在1/10住院隔離、1/19隔離期滿採陽，CT值18.8，2月初符合解隔離條件，但當日出現急性吸入性肺炎跟敗血症而病逝，是本波Omicron本土個案的首例死亡個案。
國內昨日新增5例本土個案、40例境外移入個案以及1例死亡個案，有關這起死亡個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名個案的病程為一月中安排隔離，隔離期滿後採檢陰轉陽、CT值18.8，在確診之後他有曾經出現過右側肺炎情形，病徵惡化有申請使用瑞德西韋，也有接受類固醇、抗生素，住進加護病房觀察，但沒有使用呼吸器等侵入性的氧氣治療，三天後穩定就轉回普通病房。
羅一鈞說，該個案在二月初連續兩天的PCR採檢CT值都是33，符合解隔離條件，但很遺憾是在解隔離當天出現即興的吸入性肺炎跟敗血症，而他本身有冠狀動脈心臟病，也有糖尿病、腎衰竭需要洗腎等慢性病，是為多重慢性疾病患者，也是這波疫情確診年齡最大的個案，將近要90歲。
羅一鈞補充表示，個案在去年六月跟九月都分別有接種過AZ疫苗，但還沒有打第三劑。
陳時中則說明，雖然死亡第一診斷跟第二診所沒有包含新冠肺炎，但在60天內除非有特殊理由，否則專家都會將其列為新冠肺癌的死亡個案。
莉婭爆婚變遭嗆「現世報」 和謝和弦離婚協議書早簽好
莉婭（陳緗妮）與謝和弦登記結婚至今滿10個月，婚姻生活看似穩定，沒想到昨（15）日莉婭突然在社群媒體發文，分享「G級子瑜」祈錦鈅的歌曲影片，寫道「祝你們幸福快樂」，疑似暗指祈錦鈅介入自己婚姻，遭到網友諷刺「現世報」，她也大方回應了。
莉婭在謝和弦和前妻Keanna還有婚姻時，大方公開當小三，如今她自爆謝和弦婚前就有在追祈錦鈅，而兩人近日來往更密切，讓她公開在臉書上直言「祝你們幸福快樂」。對此，不少網友認為在炒新聞，莉婭直接否認，許多網友表示，「怎麼來的怎麼去，會一直輪」、「妳辛苦了，承受這麽多，到頭來什麼都沒有」、「阿扣如果辜負妳，那他就太過份了」，更有網友留言回覆「哈哈哈哈現世報」，莉婭也親自回應「對的」！
事實上，莉婭和謝和弦結婚119天後，她曾自爆：「我在結婚的同時也簽好離婚協議書，我不想要我的婚姻，被一張沒有生命的紙勒索。」開放的婚姻態度讓不少人震驚。謝和弦也曾發文表明想娶12個老婆，當時莉婭秒說OK，毫不猶豫的回答讓老公直誇很大愛。
NBA／沒有厄文、KD！柯瑞弟首秀轟最高分 籃網止11連敗
籃網終於止敗！昨（15）日在主場面對西區倒數第3的國王，新加入的「柯瑞弟」Seth Curry首秀即繳出全隊最高23分，率眾兵連手在沒有Kyrie Irving和Kevin Durant的情況下，以109:85終止11連敗，保住5成勝率。
籃網和76人在交易大限前互換球星Ben Simmons和James Harden，其中籃網換來包含射手Seth Curry和Andre Drummond，昨日兩人迎來新東家首秀，先發出賽，而本季都還未上過場的Simmons則還要再等等。
今天首節籃網就轟下35:24拉開領先，25歲前鋒Bruce Brown單節獨拿10分，Curry也有7分進帳，憑著這股領先態勢，籃網決心要止敗，易籃後兩節單節得分都超越國王，沒意外以24分之差獲勝。
Curry出賽33分鐘，繳出23分7籃板5助攻，Brown挹注19分6籃板6助攻，同樣是首秀的Drummond貢獻11分9籃板4助攻，籃網昨日團隊命中率高達51.2%。
反觀國王團隊命中率僅34.4%，儘管主將De'Aaron Fox攻下全場最26分仍難以獨撐大局，全隊僅3人得分上雙，加上Davion Mitchell的13分和Donte DiVincenzo的12分。
女端「整盒玻璃珠」上桌！真面目藏童年味：台南人沒見過
你有看過這道料理嗎？近日一名女網友過年時在台南鹽水意外找到童年美食，隨即在網路上貼出照片，但畫面中的食材呈現一顆顆的玻璃彈珠狀，不少台南人也表示從沒見過。而真面目揭曉後，隨即引起討論。
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上貼出一張照片，只見畫面中，整個紙盒放滿了類似玻璃珠的淡黃色不明物體，她緊接著詢問「不知道有沒有人知道這是什麼，這是我小時候常常吃到的叫做『成仔魚蛋（台語）』，跟彈珠一樣大的魚蛋」。
她分享，前陣子過年回到台南鹽水，意外在鹽水人社團中發現有店家正在販賣，於是馬上衝出門買回來回味，文末她也淚憶「這是吃一種小時候媽媽都會準備在桌上的魚蛋，也是吃一種懷念過世媽媽的滋味」。
貼文一出，就引來不少網友震驚留言，「哇，沒吃過，但感覺是古早味」、「第一次看到欸！台南人我也沒吃過」、「我以為是扒了皮的葡萄」、「小弟孤陋寡聞真的沒看過」、「好酷，沒看過」、「這白珍珠嗎」、「感覺咬下去會聽到啵」、「我以為是葡萄」。
其中就有過來人跳出來分享，「小時候吃的也是這個....還以為咖哩魚蛋是這種，長大後才知道不是XD」、「這個好吃～小時候都大鍋煮酸菜」、「好懷念喔！以前阿公在都會用給我們吃，只要水煮鹽水就超美味了」、「內行人才知道好吃」。
據了解，斑海鯰俗稱「成仔魚」，其油脂豐富且富含營養素，但魚肉腥味較重，通常會搭配枸杞、當歸等中藥燉煮，以此去腥食用，而嘉義沿海地區傳統會加上薑絲煮湯，或透過三杯方式料理，此外魚卵也可清蒸處理，搭配蒜泥醬油一起食用。（編輯：賴禹妡）