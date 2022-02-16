升主管月薪7萬準時下班！他秒拒絕 網認了：真的會餓死
台灣不只房價高，近日物價也狂漲，上班族想要調高薪資除了跳槽以外，就只能靠升職加薪。不過一名網友分享近日一位公司前輩被老闆升職，月薪7萬還不用加班他卻秒拒絕，立刻引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-16 09:44:37
這名網友在《PTT-WomenTalk》板發文「月薪7萬元養不起小孩？」，表示年前一位主管離職，公司正在找合適人選，部門有一位前輩論年資或人脈都是最佳人選，卻拒絕了老闆提升職加薪的提議，理由是「我有兩個都還沒上國小的小孩要養，領7萬會餓死」。
前輩的原因讓原PO相當驚訝，表示公司是業務屬性，基層員工沒底薪，薪水是以業績抽成計算，一般只能領4到5萬元，業績好才可能領到10萬元以上。但是擔任主管以後，不必加班或跑業務，坐在辦公室吹冷氣就能固定領薪7萬，還保底15個月，況且前輩的老婆也有工作，兩人的月薪加起來至少破10萬元，讓原PO不解「這樣真的養不起孩子嗎？」
貼文一出立刻引起網友討論，有人提到：「上貴族小學的那種會餓死」、「我朋友的小孩獨生女，一個月補習費要4萬，才小四」、「你不用考慮特殊狀況嗎？小孩出個事情，可能就不止了」、「我家雙薪合計13萬月收，目前只敢生一個。」另外也有人點出：「代表他現在領遠大於7萬而且過爽爽，通常主管有很多壓力」、「薪水增加不多，扛責任會失去很多」、「如果他現在破7萬，的確維持現狀比較好吧」、「表示人家有本事可以賺超過七萬啊！為什麼要接受變相減薪？」、「做主管還減薪，傻了才接吧」。（編輯：陳珮瑜）