不只烤雞！好市多熟食買啥最頂？老饕揭1商品：還能煮湯
美式賣場好市多因為商品種類眾多，經常祭出優惠方案，尤其是熟食區商品價格實惠又便利，深受不少民眾喜愛。日前一名網友表示，與家人一起到好市多購物時，經過熟食區卻引起老爸的「天人交戰」，貼文一出立刻引起網友熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2022-02-16 10:22:37
這名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示日前與家人到好市多購物，經過熟食區時老爸二話不說拿了一盒德國豬腳以及烤全雞要當晚餐吃，不料卻遭到老媽阻止，表示接下來即將出遠門，吃不完放冰箱冰久了就會失去其美味，因此要求老爸只能挑一樣。這時老爸經過一番天人交戰之後，選擇了剛出爐的烤豬腳，這也讓原PO好奇詢問：「如果只能買一項熟食區的熟食，大家會選哪個呢？」
貼文一出，立刻引起許多老饕們留言：「豬腳」、「不用考慮鐵選豬腳」、「絕對是豬腳」、「豬腳完勝…」、「豬腳＋1，烤雞很容易膩」、「豬腳。骨頭還能拿來燉湯！」、「當然是豬腳，用蒸的用烤的都好ㄘ」、「我家人口少，都將一個豬腳裝起來冷凍，要吃前一晚拿下來冷藏，吃之前切片進烤箱，也很好吃，只是沒酸菜可以配」。
另外也有人表示：「雞不可失啊…想吃腳的話，雞有2隻，you know」、「烤雞腿，也很適合帶便當」、「鹹豬肉」、「辣雞翅」、「雞翅，心情不美麗的時候來一盒」、「我會很堅持都買，因為可以放冷凍」。（編輯：陳珮瑜）