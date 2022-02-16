超商物流大出包！餅乾慘淪「鼠畜大餐」 啃爛竟照常配送
網購時代來臨，許多業者決定省下店面成本，改以超商寄貨來提高品質。不過，日前就有烘焙業者抱怨全家、7-11超商的物流，只是寄個餅乾卻被全家要求拆封檢查，改寄7-11後又疑似被老鼠偷咬，但運貨人員卻繼續配送，讓他氣到不行「職業道德還有嗎？」
編輯中心/綜合報導
2022-02-16 12:52:31
一名從事烘焙業的網友於15日在「爆料公社」發文，並點名全家、統一7-11兩大超商「到底怎麼了？」他表示，雖然知道因為疫情關係，導致全家物流「日翊公司」大亂，但讓他不解的是，寄自家製作的盒裝餅乾給客人，卻被通知貨運有異常，更被要求是否同意「拆封檢查」，「我只是寄餅乾而已，為啥要被拆封檢查？今日我又不是寄國外、或是什麼違禁物品被查出有問題…」事後打給客服或是寄信詢問，也都沒有得到回應。
但更誇張的是，改寄7-11後，雖然出貨速度很快，客人很快就收到餅乾，但原PO馬上就收到客人照片反應，疑似被老鼠咬過，而且還照常配送，這讓他忍無可忍，「一看就不是人為因素，問題是7-11貨運人員！你明明知道被老鼠咬過了，你為啥還要補洞？你們應該要通知我才對啊！而不是繼續配送，職業道德還有嗎？」。
貼文曝光後，網友紛紛看傻「太衰了吧！連兩家都出包，老鼠真的太扯了」、「還黏封起來...好可怕」、「被米奇咬過還送出去真的誇張」、「表示您的餅乾太香太好吃了，以後包裝要多重保護」、「目前全家卡10天了，還在等包中…」。
對此，全家向《今日新聞Nownews》表示，若包裹在配送過程中發生濕損狀況，會在第一時間通知並詢問寄件者，是否可拆箱檢查包裹狀況，若商品無虞，會協助重新包裝出貨。經內部調查，該件商品已重新包裹出貨，並於昨（15）日配送到店。
7-11超商則回應，已於第一時間和消費者聯絡，並請物流廠商協助後續相關事宜。但未正面回應老鼠咬痕、自行補洞等爆料說法。（編輯：詹鎰睿）