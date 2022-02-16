早自習取消好幸福？「這類人」一看臉綠：世界末日又近了
早自習、朝會存留議題近日備受關注，在台北市立成功高中決定開第一槍，通過取消強制早自習及廢除朝會規定後，教育局也表示，學校可透過民主參與程序決定，但消息一出，不少網友點出「通勤時間交通將會變更塞」，直呼「世界末日更近了」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-16 15:23:52
一名網友在PTT發文提到，「以前早自習是怎麼來的我不知道，不過現階段大部分都是因為家長工作關係吧」，原PO認為，大部分人的上班時間都是8點，所以學校讓學生在7點半前到學校，應該有一部份，是要讓家長能省下一堆事。
不過現在早自習取消的議題被拋出，原PO擔心，取消早自習和延後上課時間會衍生更多交通問題，像是「國、高中有校車的話，校車和上班車潮可能會一起擠在車道上」，進而讓更多家長、上班族更加不方便。
貼文一出，許多網友紛紛點頭認同，「真的，家長上班不可能變晚啊」、「上班遲到機率又提升了」、「想到那車潮，根本世界末日」、「還有捷運、公車也要塞爆了」；不過也有人認為「讓孩子自己去上學，培養獨立也不錯」、「現在校車不多了啦」、「其實會去早自習的還是會去，也可以提早送孩子去學校吧」。（編輯：張志浩）