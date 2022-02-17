夜市套中布娃娃！猛拆竟藏「針孔攝影機」 網揭暗黑真相
夜市除了有眾多美食之外，還有許多小遊戲可以挑戰，其中套圈圈更是經典遊戲。但有一名中國網友卻分享，自己將套中的戰利品帶回家後，卻意外發現小狗造型的玩偶，鼻子在不同角度下有怪異反光，將玩偶拆開後，卻發現竟暗藏針孔攝影機，讓他當場嚇壞。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 10:56:40
根據陸媒報導，一名網友到夜市玩套圈圈後，將贈品小狗娃娃帶回家送給姪女，沒想到幾天過後，姪女卻天真的表示「玩偶鼻子會發光」，原PO仔細檢查後，便決定將娃娃拆開，不料竟挖出一台針孔攝影機。
讓他傻眼PO網，請大家多注意來路不明的玩偶，更不解的表示「兒童玩具裡怎麼會有攝影機？不知道是廢物利用還是刻意為之？」。
貼文引發網友關注，紛紛表示「這也太像電影情節，太恐怖了吧」、「怪網路上這麼多偷拍，都是這樣來」，也有人出面曝該針孔攝影機的真實用途「這個就是家用攝像機，偽裝做成玩偶的樣子，一開始是為了監控家裡傭人，俗稱保姆攝影機」。
不過後續原PO也表示，娃娃中的攝影機，經過檢查過後確認，並沒有開機也沒有連結網路，因此猜測攤商可能僅是將二手商品販售，對此事並不知情。（編輯：鍾怡婷）