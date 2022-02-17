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玉山下午再次降雪！宛如「大地撒上糖霜」　北台灣防豪雨

▲今天下午1時50分玉山再次降雪，目前降雪持續中。（圖／氣象局提供）
▲今天下午1時50分玉山再次降雪，目前降雪持續中。（圖／氣象局提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-02-17 14:40:18｜2022-02-17 15:45:31

今（17）日雖然大陸冷氣團稍微減弱，各地氣溫緩步回升，但受到華南雲雨區東移影響，今明兩天北部及東北半部地區仍有短暫雨。由於氣溫及水氣條件配合，今天玉山再次飄雪，從下午1時50分開始持續降雪中。

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氣象局玉山觀測站今天下午1時50分開始飄雪，目前薄薄的雪覆蓋在氣象站上，彷彿是蛋糕上灑了一層糖霜！目前玉山站氣溫約在攝氏-0.8度，溫度條件足夠，不過要看水氣是否能支持繼續下雪。

今天主要明顯的降雨都落在基隆北海岸及宜蘭一帶，截至今日下午2時為止，累積雨量最多的地方在新北市貢寮吉林國小測站有137毫米，其次是新北市瑞芳132毫米，宜蘭壯圍大福測站也有124.5毫米。氣象局目前發布豪雨特報，受到東北風及華南雲雨區影響，易有短延時強降雨，今日宜蘭地區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請民眾留意，慎防坍方及落石。

另外，受到東北風明顯偏強影響，氣象局也發布陸上強風特報，今日嘉義以北、東北部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，台南、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)地區及恆春半島亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請民眾前往海邊活動要特別注意安全。

▲今天下午玉山再次降雪，薄薄的雪花覆蓋在氣象站外，就像蛋糕上灑了一層糖霜。（圖／氣象局玉山觀測站提供）
▲今天下午玉山再次降雪，薄薄的雪花覆蓋在氣象站外，就像蛋糕上灑了一層糖霜。（圖／氣象局玉山觀測站提供）
氣象局預估，明天冷氣團減弱氣溫緩步回升，不過仍受華南雲雨區東移影響，各地天氣不穩定，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，南部地區平地也有零星短暫雨。不過週五（2/18）另一波強烈大陸冷氣團南下，將持續影響到下週一（2/21），北台灣地溫下探攝氏10度左右，高溫也只有攝氏14到17度，中南部地區低溫也只有攝氏11到12度，高溫約攝氏22到25度，日夜溫差大。這波冷氣團加上華南雲雨區影響，各地氣溫明顯濕冷，感受到的寒意會更明顯，如果低溫及水氣條件配合，玉山及合歡山等三千公尺以上高山地區有機會再次降雪。

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