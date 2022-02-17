玉山下午再次降雪！宛如「大地撒上糖霜」　北台灣防豪雨

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今天主要明顯的降雨都落在基隆北海岸及宜蘭一帶，截至今日下午2時為止，累積雨量最多的地方在新北市貢寮吉林國小測站有137毫米，其次是新北市瑞芳132毫米，宜蘭壯圍大福測站也有124.5毫米。氣象局目前發布豪雨特報，受到東北風及華南雲雨區影響，易有短延時強降雨，今日宜蘭地區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請民眾留意，慎防坍方及落石。
另外，受到東北風明顯偏強影響，氣象局也發布陸上強風特報，今日嘉義以北、東北部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，台南、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)地區及恆春半島亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請民眾前往海邊活動要特別注意安全。
氣象局預估，明天冷氣團減弱氣溫緩步回升，不過仍受華南雲雨區東移影響，各地天氣不穩定，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，南部地區平地也有零星短暫雨。不過週五（2/18）另一波強烈大陸冷氣團南下，將持續影響到下週一（2/21），北台灣地溫下探攝氏10度左右，高溫也只有攝氏14到17度，中南部地區低溫也只有攝氏11到12度，高溫約攝氏22到25度，日夜溫差大。這波冷氣團加上華南雲雨區影響，各地氣溫明顯濕冷，感受到的寒意會更明顯，如果低溫及水氣條件配合，玉山及合歡山等三千公尺以上高山地區有機會再次降雪。