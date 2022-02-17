IG最強「抓姦功能」曝！1招看光歷史互動 網起雞皮疙瘩
現代人手機不離身，習慣將生活中點點滴滴分享至社交平台，其中Instagram便頗受台灣人青睞，就有網友近期在手機版IG中發現一個新功能，點入後裡頭能看到從開辦帳號到現在所有的歷史互動紀錄，調出許多網友的青春回憶，更有人利用此功能得到另一半出軌的證據，相當好用。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 15:56:28｜2022-02-17 15:57:52
原PO於Dcard中發文，說明某天在IG發現新功能「帳號紀錄」，裡頭搜集該帳號從創始以來所有的互動紀錄，將此功能分享網路後引起眾人迴響，「我看完我自己的快要笑瘋，尷尬到可以用腳趾摳出一座芭比夢幻城堡」、「尷尬到全身起雞皮疙瘩」、「之前發現這功能的時候快尷尬瘋^_^」，甚至有人利用此功能看清另一半「這些功能幫助我抓到男友出軌」。
可該功能疑是IG的新版測試功能，查看路徑並非所有帳號相同，故以下會提供兩種點選方式，有興趣查看的讀者可依自身帳號情形調整操作。
方法一：點入IG個人檔案＞右上「三根橫線」＞點選「你的動態」＞裡頭便有包含互動紀錄、帳號紀錄、搜尋紀錄等內容。
方法二：個人檔案＞右上「三根橫線」＞「設定」＞「帳號安全」＞「資料和紀錄」＞「存取資料」。
經NOWnews記者測試，「帳號紀錄」中的內容目前無法刪除，但「互動」中的留言、說讚內容及限時動態回覆皆能手動刪除，方法是點下右上的「選取」，點選要刪除的內容後再點按下方紅色的「刪除」即可。（編輯：李惠婷）