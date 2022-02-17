謝和弦「要離婚」莉婭淪箭靶！網列6點嗆：對台男太仁慈
歌手謝和弦的老婆莉婭（陳緗妮）15日時，突於社交平台祝福老公與歌手祈錦鈅幸福，暗指兩人有不倫關係。今日下午祈於Instagram發布多則限時動態，影片中謝和弦哽咽拋出震撼彈「我剛剛已經跟她說『我們離婚吧』，我沒辦法再跟她相處了」，引發眾人熱烈討論，其中不乏譴責莉婭和祈錦鈅的言論，可對於謝的討論卻少很多，於是一名女網友發文怒嗆「台灣真的對男性太仁慈了」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 21:54:51
原PO於Dcard中發文，根據她的觀察，從一開始謝和弦、莉婭與謝前妻Keanna鬧翻後，眾人攻擊的矛頭就全指向莉婭，謝和弦反少有被罵，故憤怒指出6項謝和弦的惡狀「1.躁鬱症，情緒控管差、2.花心劈腿愛約炮劈腿、3.只要跟女生分手或不合會在網路上罵老婆，並且會扯到性，性羞辱自己的前妻和老婆、 4.當老婆吃醋時不會安撫老婆會搶先安撫外面的新花、 5.嗑藥做違法的事、6.自私自利，以自己為主別人都沒他重要」，並嗆到「台灣真的對男性太仁慈了，女生當小三劈腿被罵爆，受盡污辱，男性卻安然下莊」。
原PO補充「莉婭真的是活該，怎麼來的就怎麼去」，「但比起莉婭，謝和弦才是真正最讓人不舒服的。跟Keanna鬧翻後就在網路上拚命攻擊自己曾經的老婆然後捧莉婭。現在有新花出現，就開始踩莉婭捧祈錦鈅。」
網友們回覆「雖然也覺得她是活該，但看到祈傳給謝的對話感覺問題更大...」、「我想只是想紅吧！你越關注出頭越多…..我已經對他的任何消息無感」、「以前覺得他的歌還不錯，但人品真的無法，後來老公開車只要播到他的歌，我都叫老公播下一首」。
祈錦鈅下午PO出謝和弦的離婚言論後，謝晚間7點於臉書發文「我還是跟大麻結婚好了，真心覺得沒事會過去的，的確是我多情怪自己色，很謝謝沒在鳥新聞的人，花時間八掛不如來一根，心平氣和請別入戲太深」（編輯：李惠婷）