中華豆腐「包裝藏秘密」！真實差別曝光 眾驚：吃錯20年
「豆腐」是台灣料理中不可或缺的食材之一，除了像是嫩煎豆腐、皮蛋豆腐等等，都是不少人家中常煮的家常菜，而說到市售豆腐，就不得不提老字號的「中華豆腐」，一整盒便宜又滑嫩的豆腐，是不少主婦製作佳餚的好幫手。不過，近日就有網友去買中華豆腐時，卻意外發現包裝上藏有秘密，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 08:09:56｜2022-02-18 08:10:27
原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「吃了這麼久，這次才發現它們不一樣」只見貼出的圖片，手上兩盒雖然都是中華豆腐，但上面那盒多出一行粉色的字寫著「使用食品級非基因改造黃豆」，且盒子上頭也印有「極品」的字樣，讓原PO感到意外，表示「原來這是有差別的」。
貼文一出，不少婆媽紛紛回應「所以一個是基改一個是非基改麻！夭壽原來有兩種」、「拍謝，每次看到超嫩就拿了XD」、「謝謝長知識欸，好特別喔」、「所以就是有六塊豆腐在上面的是非基改，懂了」、「真的沒注意過，都是拿了就走」、「我家超愛中華豆腐都不知道了XD原來一直都混著吃哈哈」、「原來有兩種喔，吃20年才知道都買錯」。
而原PO也在留言處透露「因為中華豆腐都擺放整齊放在同一區，我拿兩盒時也沒發現包裝不同，是看明細才發現上面這盒15元，下面的16元」；也有人分享口感透露「其實都一樣啦，價格也差不多」、「覺得兩種沒什麼差，但知道這種冷知識也蠻不錯的」。（編輯：張嘉哲）