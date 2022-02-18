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謝和弦再爆婚變！館長神暗酸　爆出軌「關鍵因素」挺莉婭

▲館長發文透露「曖昧就是上床的開始」暗酸謝和弦。（圖／翻攝館長臉書）
▲館長發文透露「曖昧就是上床的開始」暗酸謝和弦。（圖／翻攝館長臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-02-18 10:02:18

台灣男藝人謝和弦與網紅莉婭再婚11個月，結果又鬧出婚變風波，被譽為「國民女友」、「G奶子瑜」的藝人祈錦鈅遭到女方指控介入婚姻，3人各說各話，鬧得沸沸揚揚。對此，健身網紅「館長」（陳之漢）也忍不住PO文開酸，並指出男人要偷吃的基本證據，「曖昧就是上床的開始」。

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還原整起經過，莉婭先是在臉書公開點名謝和弦、祈錦鈅疑似有關係，無論謝和弦和祈錦鈅多次澄清，兩人只是朋友，並無單獨邀約等等，怎料，莉婭又以道歉為名義，公開兩人的曖昧私訊對話，包括「對了我租了自己的小窩，歡迎來玩」、「我自己住，多晚來都沒問題」、「你下週都有空要不要跟我去浮潛？」等等。

▲祈錦鈅公開和謝和弦對話。（圖 / 莉婭臉書、祈錦鈅IG）
▲謝和弦、莉婭、祈錦鈅3人的風波越演越烈，引發各大媒體關注。（圖 /翻攝莉婭臉書、祈錦鈅IG）
最後搞到祈錦鈅深夜爆哭，也同樣公布所有對話來證明自己清白，也和謝和弦直播當面溝通，讓事情越演越烈。

對此，向來給人愛家形象的館長，17日就在臉書PO文寫下「一個對家庭有責任感男人，就是該當個絕緣體，曖昧就是上床的開始，別人怎麼做我管不著，但是男人對老婆的約定，必須負責任也守承諾。」雖然並無指名道姓，仍然被外界解讀是在發表對謝和弦事件的看法，意外掀起網友們討論。（編輯：詹鎰睿）


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