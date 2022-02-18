一蘭為何屹立不搖？老饕抖出「2關鍵」：贏過其他拉麵店
日本知名拉麵品牌「一蘭拉麵」在剛進駐台灣時就造成一波熱潮，去年11月台中朝富店開幕，也再度吸引大批民眾排隊；對此，就有網友好奇「一蘭不便宜，為何屹立不搖」，貼文一出，也有老饕點出關鍵，直呼「贏過其他拉麵店」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 09:53:08
該名網友在PTT以「為什麼拉麵社團那麼討厭一蘭？」為題發文，表示他很不能理解為什麼很多人討厭一蘭，他覺得一蘭除了貴一點以外，味道是真的很不錯，「社團裡很多推的豚骨拉麵，很多甚至都有豬臭或是過濃。如果拉麵社團推的豚骨口味真的那麼好吃，那為什麼近幾年雨後春筍般新開的拉麵店，大多以雞白湯或是魚介為主軸？事實就是他們推崇的豚骨味道根本沒有那麼符合台灣人」。
原PO接著說，「一蘭的豚骨濃淡適宜又沒有騷味，真的已經贏過很多太稀、太臭的拉麵店」，因此好奇「麵社除了跟風嘴一蘭之外，能不能明確提出一蘭除了太貴以外的缺點，到底一蘭為什麼被拉麵社團嘴到不行啊」？
貼文一出，掀起熱議，「一蘭貴了點之外還行阿」、「一蘭你吃麵還有包廂很爽」、「台北好幾間拉麵吃下來真的一蘭最讚」、「一蘭在日本也是排隊名店」。
其中，也有老饕2關鍵，分別是「品質穩定」和「口味大眾普遍能接受」，「人家正宗穩定阿，一堆在那邊整天搞特色」、「一蘭好吃啊，大部分人能接受很棒啊，一堆自命清高的小眾們愛噴就給他噴」、「一蘭在日本並不算貴，在不熟悉的地方，看到就會去吃，因為味道都差不多，就如同鼎泰豐，幾十年一直都在排隊」、「吃過很多拉麵，一蘭真的很對我的胃口」、「大眾口味」。
不過，也有網友認為，「不會不好吃。但就是CP值低。我在日本不吃」、「一蘭真的不行」、「一蘭如果降價到一碗200會很神」、「一蘭賣太貴了，叉燒太薄，不然湯頭不錯」、「一蘭就太貴和排太久吧」、「真的很普啊..」。（編輯：郭佩蓉）