麥當勞點餐bug！苦主嘆「優惠全不能用」 眾認：要避開
知名速食店麥當勞受到不少民眾喜愛，除了餐點製作快速外，還有多樣的優惠像是甜心卡、app任務券等，但有網友卻意外發現，若是使用店內的自助點餐機，除了比櫃台點餐要等更久外，各項優惠也幾乎無法使用。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 10:27:00｜2022-02-18 10:28:28
原po於ptt發起討論「麥當勞點餐機比直接點慢正常嗎？」，他分享自己到麥當勞使用點餐機後，卻發現機台觸控反應慢，點完餐後發現需要耗費更多時間，讓他無奈表示「這樣正常嗎」，對此，有苦主也出面點出機台點餐的bug還有「不能用app優惠跟甜心卡」。
該貼文，讓不少網友表示認同，「在櫃台前被叫去點餐機點，結果比我慢來的沒機台直接櫃台點都點完了」、「正常，反應慢還不能用優惠」、「我用點餐機點一套餐，旁邊櫃檯店員都處理一排客人了」、「正常，大概是櫃臺時間五倍，不算排隊的話」、「刷載具或電子支付容易感應不良」。
但也有不少民眾的使用感受是正面的「我覺得不錯，不用跟店員說話」、「其實還好，比較重要是店員的生計會受影響」、「交流障礙者的福音」、「我覺得很好用啊 你是有選擇困難症吧」、「我點很快啊」。
而根據過去網友分享，如果使用點餐機想要兌換優惠，可以先透過自助點餐機點選要兌換的餐點，例如買一送一的商品，就點選兩樣商品，並選擇「櫃台結帳」，接著再請櫃檯人員改單成優惠內容即可。（編輯：鍾怡婷）