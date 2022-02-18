惰性導致年後飲食管理失敗！營養師最推高纖豆漿7+7計畫

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低執行門檻的高纖豆漿7+7計畫，也讓網路女神-溫妮開工後輕鬆維持好狀態，讓許多工作夥伴驚呼：你都沒變呀!溫妮表示，今年過年比以往還多了幾天，胃口也跟著被養大。開工之後的這幾天都很怕被餓到，很害怕設定的飲食管理目標無法堅持。我習慣在早餐+晚餐前，先喝一點統一陽光高纖豆漿墊墊肚子。至於要喝多少，可以依照自己的飽足感調整。慢慢的，會有感覺喲!後7天的計畫中，開始搭配簡單的運動，如果行程很滿，就會選擇像深蹲+弓箭蹲的動作，以20次為一組，3組一循環，微微出汗後洗個澡，舒服入睡。輕鬆的方法，執行成果連自己都有感，整個氣色、狀態都變得更好了。
持久好難！飢餓感、不便利、作息亂導致計畫落空
營養師趙函穎補充這些容易放棄的原因，可能來自目標設定不切實際、獨自奮戰、運動方式不適合當下身體條件，其中最常見便是飲食方式的不正確，如過度節食導致飢餓纏身、食物取得不易、烹飪過於麻煩造成意志力下降、倦怠感襲身，結果，又因為工作量難以顧及生活作息，最終放棄。也因為發現現代人多有相似的痛點，所以才特地規劃了這一套便利的方式，讓年後想要振奮的人，有個無比輕鬆，簡單的方式能更容易達成目標！
統一陽光 高纖豆漿7+7計畫 #不挨餓不麻煩
為期兩周的計畫整體原則尊崇「不挨餓、不麻煩」，餐前先喝高纖豆漿，讓自己不因過度飢餓而吃更多，每餐增加原形食物比例，並注意營養均衡、少甜食及油炸物。尤其忙碌上班族或是在外求學、不便自理三餐的學生最容易產生飲食習慣倦怠，建議可從超商中隨手可得的高纖豆漿、輕食下手，如統一陽光無加糖高纖豆漿＋地瓜、有肉類的沙拉＋地瓜都是不錯的搭配。
第一週(前7日)調整食量：在容易多吃的午餐或晚餐前，先飲用高纖豆漿，藉由不用挨餓、漸進的方式調整春節大吃大喝養出的大食量。
第二週(後7日)搭配運動：開始漸進式加上適度運動加速新陳代謝，飲食上以高纖豆漿、高蔬果、優質蛋白質與少油、少糖的輕食規劃，減少負擔。
高纖豆漿7+7計畫 #不挨餓多喝水多走動
營養師也貼心分享其他高纖豆漿7+7計畫更順利執行的小撇步！
1. 不挨餓：少油鹽糖高纖維，不餓肚子不節食，避免飲食習慣惰性上身
2. 多喝水：攝取足量水分
3. 多走動：日常多走動，能站就不坐。不規劃過度勉強的運動計畫，依據當下身體狀況調整，循序漸進增加運動強度才是長遠之計。若運動量增加或開始肌力訓練，運動後補充低糖高纖豆漿更能獲得優質蛋白質，蛋白質能幫助肌肉組織生長。
4. 統一陽光低糖高纖豆漿取代手搖飲，漸進式無痛降低精緻糖分攝取
最後營養師更指出高纖豆漿7+7計畫的飲食建議，都可以在便利商店購買，非常適合忙碌的上班族或外食族，不用囤貨、自己耗時間動手。輕鬆在年後，給自己自信亮麗回歸職場的機會!