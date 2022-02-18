小五兒不吃湯圓！媽「餓他肚子」機會教育 2派網友戰翻
有一位媽媽於臉書社團分享，在元宵節當天，就讀五年級的兒子，因為在學校已經吃過湯圓，返家後便不想吃她煮的鹹湯圓，讓媽媽在盛怒下，直接收掉兒子的晚餐，想藉著餓肚子的機會教育，讓兒子懂得珍惜食物，不料，該教育方式意外掀2派網友論戰。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 12:07:33
一位媽媽在臉書「爆廢公社」分享，自己在元宵節當天煮了鹹湯圓當晚餐，等兒子女兒放學回家後，小五的兒子卻因為學校午餐吃過湯圓，開始鬧脾氣並大吼大叫「為什麼要逼我一天都吃湯圓，妳就不能煮飯嗎？」，她聽完後立刻請老公把兒子的碗筷收掉，對兒子說「你既然不想吃就不要吃，我沒有逼你吃，但是我要告訴你，你今晚也不會有任何東西可以吃」。
原PO甚至開始做兒子最愛的煎蛋，讓他聞香而來說自己肚子餓，不過原PO堅持原則不心軟，並且在晚餐結束後，對兒子機會教育「你就是太幸福，想吃什麼幾乎都有，每天豐衣足食，都不知道有些人是有一餐沒一餐的」，她告訴兒子「你要為你自己講的話和行為負責」，當天晚上即便孩子撒嬌喊肚子餓，原PO仍堅持沒有給東西吃。
該篇貼文意外引發論戰，反對的網友認為「叫我一餐全部吃湯圓，我也不要，湯圓只能當點心，怎麼可以當正餐，而且大人都會挑食，為何要強迫小孩沒有任何選擇權呢」、「不能理解為什麼要特地再弄他喜歡的東西，然後不讓他吃」。
但也有網友表達支持，「我覺得媽媽讓小孩稍微餓一下才會惜福耶！不然依照小孩心情安排不就寵壞了，但還是要準備白飯啦」、「小孩只想挑他喜歡的食物連續吃啊，爸媽給予的他們視為理所當然，偶爾硬一下我覺得真的是還好」。（編輯：鍾怡婷）