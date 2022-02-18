髮廊洗髮精賣4千元「超暴利」？內行抖暗黑真相：早賺翻

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但是一組洗髮精和護髮買下來就要4000多元，讓原PO實在狠不下心來，「價格實在是好硬，朋友說這些成本應該都不是很高」，因此他也好奇在文末發問「版上有人知道髮廊的這些洗護產品成本大概是售價的幾成嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「蝦X上都可以買到6-7折的樣子，猜測進貨成本可能定價的3到4折左右」、「髮廊洗髮精真的不便宜」、「買過髮廊原價，真的是很貴」、「可是髮廊的還不錯用」。
其中，也有知情人抖暗黑真相，「工廠到業務到廠商到最下游髮廊，中間抽幾層皮才到消費者手上」、「店要抽、設計師要抽，肯定不會便宜」、「我同學以前在髮品工廠工作，她說業務拿250的貨去給髮廊要收500回來，如果是員工價是100」、「髮廊一直都是暴利賺啊」、「以前在美髮院打工過，員工買任何東西都是5折，進貨價肯定更低」、「髮廊賣的洗髮精都有簽約只能賣這麼貴，避免殺價競爭」。
但也有網友表示，若在網路上亂買，容易買到假貨，等頭皮出事了反而得不償失，髮廊至少還比較有保障，「其實蝦X真的很多假貨，不知道怎那麼多人沒概念又貪便宜」、「很多水貨平輸的其實都是假貨啊...」、「髮廊也要賺錢呀，求方便的話還是在習慣的髮廊買」、「真的，以前有質問髮廊過，她說網路上應該是假的吧，那麼便宜她也要去買@@」。（編輯：郭佩蓉）