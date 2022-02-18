COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

髮廊洗髮精賣4千元「超暴利」？內行抖暗黑真相：早賺翻

▲原PO到髮廊燙頭髮，設計師推薦他買一款洗髮精，但一組要4000元，讓他好奇「是不是暴利啊」，貼文一出，也有內行曝暗黑內幕。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲原PO到髮廊燙頭髮，設計師推薦他買一款洗髮精，但一組要4000元，讓他好奇「是不是暴利啊」，貼文一出，也有內行曝暗黑內幕。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-02-18 12:34:42

不少人每隔一段時間就會到髮廊修剪、染燙頭髮，替自己換個造型；對此，就有網友表示，他到髮廊燙頭髮，設計師推薦他買一款洗髮精，但是要價不菲，一組要4000元，讓他好奇「是不是暴利啊」，貼文一出，也有知情人曝暗黑內幕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在PTT以「髮廊賣的洗髮精是不是暴利啊？」為題發文，表示昨天去髮廊燙頭髮，設計師推薦他做京喚羽護髮，說是可以讓頭髮的結構強化，「之前有洗過京喚羽的洗髮精跟護髮，頭髮是真的有變亮變軟」。

但是一組洗髮精和護髮買下來就要4000多元，讓原PO實在狠不下心來，「價格實在是好硬，朋友說這些成本應該都不是很高」，因此他也好奇在文末發問「版上有人知道髮廊的這些洗護產品成本大概是售價的幾成嗎」？

▲原PO到髮廊燙頭髮，設計師推薦他買一款洗髮精，但一組要4000元，讓他好奇「是不是暴利啊」，貼文一出，也有內行曝暗黑內幕。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲原PO到髮廊燙頭髮，設計師推薦他買一款洗髮精，但一組要4000元，讓他好奇「是不是暴利啊」，貼文一出，也有內行曝暗黑內幕。（示意圖／翻攝Pixabay）
貼文一出，掀起熱議，「蝦X上都可以買到6-7折的樣子，猜測進貨成本可能定價的3到4折左右」、「髮廊洗髮精真的不便宜」、「買過髮廊原價，真的是很貴」、「可是髮廊的還不錯用」。

其中，也有知情人抖暗黑真相，「工廠到業務到廠商到最下游髮廊，中間抽幾層皮才到消費者手上」、「店要抽、設計師要抽，肯定不會便宜」、「我同學以前在髮品工廠工作，她說業務拿250的貨去給髮廊要收500回來，如果是員工價是100」、「髮廊一直都是暴利賺啊」、「以前在美髮院打工過，員工買任何東西都是5折，進貨價肯定更低」、「髮廊賣的洗髮精都有簽約只能賣這麼貴，避免殺價競爭」。

但也有網友表示，若在網路上亂買，容易買到假貨，等頭皮出事了反而得不償失，髮廊至少還比較有保障，「其實蝦X真的很多假貨，不知道怎那麼多人沒概念又貪便宜」、「很多水貨平輸的其實都是假貨啊...」、「髮廊也要賺錢呀，求方便的話還是在習慣的髮廊買」、「真的，以前有質問髮廊過，她說網路上應該是假的吧，那麼便宜她也要去買@@」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀