女生整形就被批評！網籲「強大心態」反擊 這種人才有錯
隨著現代人的審美觀不同，為了增添自信，不少男女都有整形的經驗。近日，一位網友就好奇，如果女生被別人公開批評整容會難過嗎？結果不少人建議方法，來保持好心情。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 14:00:39
有位女網友在PTT-WomenTalk版發文「女生被人公開評論你整容會難過嗎？」她以王晶執導的新版電影「倚天屠龍記」為例子，並指出戲中有很多女演員，不斷被中國網民們大肆批評，「王晶怎麼找兩個整容的樣板臉來演女主角」。因此，原PO才忍不住詢問，「現實生活中，不論男女，如果自己去整形，然後旁邊有人一直在說你整形的事情，你會覺得如何？」
網友紛紛認為，應保持良好的心態，「只要整得正，過上好日子，被評論又如何」、「這麼在意別人的說法就不要整」、「活的是自己自信，不是別人眼光」、「何必管別人說，但你無法阻止別人怎麼說」、「自己喜歡就好」。
不過，也有人痛斥「整容沒錯，錯的是說謊沒整，用運動瘦身瘦臉」、「人工美女 > 天然醜女，但說謊還是不可取」、「除非自己也認同整容是一件負面的事情，不然管別人怎麼說」、「整的不就是不怕人說話XD」、「如果整型可以增加自信，何必管別人說什麼，搞不好評論的人盡是拐瓜劣棗」。（編輯：詹鎰睿）