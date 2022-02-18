豬公只養3年！他一剖灑15萬爽翻 「無痛存法」全場羨炸
存錢是不少人希望養成，卻又不易長時間持續做到的習慣，因此為了能好好儲蓄，有些人就會為自己量身打造一套存錢守則，一名網友就分享，自己只把「50元跟紙鈔」丟入豬公中，3年下來竟存了將近15萬。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 14:06:25
該名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享自己「殺豬公」的喜悅，他指出自己已經養了這隻豬公3年2個月之久，錢的主要來源，是每天買東西找的零錢就丟進去，且一直以來都只存50元跟紙鈔，「過程中不去多想，其實時間也過的蠻快的，不知不覺就3年了，現在塞不進去就殺了，錢倒出來的一瞬間很爽」。
原PO接著指出，這個撲滿秤重後高達25.9公斤，細數裡面的金額後，發現竟然高達14萬6400元，他也將所有硬幣、紙鈔成列在地上，場面相當壯觀；原PO說道，這是屬於他的「強迫存錢法」，其實自己平常就有固定在戶頭存錢生利息，這些都只是日常多出來的，最後他也把這些錢存入郵局，後續再做規劃。
貼文一出，許多網友相當羨慕，留言表示「只能給你佩服兩個字」、「錢滿滿，成就感也滿滿」、「養老金有著落了」、「好強大的意志力」、「存50真的比10塊有感」、「趕快拿去all in存股」。（編輯：張志浩）