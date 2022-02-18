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面試官問「有面別間嗎」？他聽完秒回這答案：錄取率大增

▲一名網友分享，自己在面試時被詢問「有沒有面其他公司」，當下雖然回了「有」，但事後卻擔心自己是否觸犯職場禁忌。（圖／取自pexels）
▲一名網友分享，自己在面試時被詢問「有沒有面其他公司」，當下雖然回了「有」，但事後卻擔心自己是否觸犯職場禁忌。（圖／取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-02-18 15:25:17

在求職路上，面試絕對是能否獲得工作的重要環節，公司主管除了會藉此了解求職者外，也會透過各式提問試探對方的能力和個性，一名網友就分享，自己在面試時被詢問「有沒有面其他公司」？當下雖然回了「有」，但事後卻擔心自己是否觸犯職場禁忌，內行網友也紛紛給予建議。

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原PO在Dcard發文，提到自己上週面試了一個工作，過程中她覺得，針對各個問題的回答都還不錯，面試官也說「溝通應對上都還不錯」， 結束後甚至直接到人資核薪，薪水條件也都很棒，但因為「有答應其他公司面試，當下並沒有直接確定要接下工作」。

等待6天後，原PO才回覆確定要接下，但過了2天都沒消沒息，此時她才回想起當初面試時，其中一個面試官有問「有沒有面其他公司」，更承諾不會和公司主任說，當下她則回了一句「有耶xd」，因此懷疑自己是不是觸犯了職場禁忌。

▲原PO表示「面試新工作，人資會聯絡前公司嗎」，貼文一出，也有過來人說這其實「很正常」。（圖／擷取自pexels）
▲內行網友表示，和面試官說自己有其他選擇，並非職場禁忌，而是讓公司知道自己的行情。（圖／擷取自pexels）
貼文一出，有網友表示，「通常問了我都照說，甚至我一開始就會說，讓公司知道你們不是我唯一的選擇」、「這不是職場禁忌啦，反而要自信的說有」、「我每家都說有面其他的，照拿offer」、「我一定說有，讓公司覺得我有行情，彼此都是在選擇」。

此外，也有人認為「問有沒有面試其實沒差，問有沒有拿到其他間offer才有差」、「妳考慮的這6天公司也都能面試別人啊」、「有沒有面試其他公司，其實很多人都會問，但說不會告訴主任，有點假」。（編輯：張志浩）

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