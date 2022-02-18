台灣機車「新型待撞區」？10秒片瘋傳 汽車嚇到忘記怎開
台灣素有機車王國之稱，往往只要一到尖峰時刻路上就會塞爆車潮，而過往，待轉區是否要廢除一事常常引起討論，甚至有民間團體或組織上街大玩「待轉大風吹」，導致交通大打結，但至今待轉區的存廢仍舊沒有共識。就有網紅分享一段台灣下班時間路上奇景，短短10秒就引爆熱議，不少人直呼「這樣有比較安全？」
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 15:26:30
網紅林倩在Tik Tok貼出影片表示「當瘋狂待轉區綠燈起步之後，才發現待轉區格子真的有夠小......」只見貼出影片，地點位於台北市忠孝西路、中華路口處，當時晚間正值尖峰時段，結果畫面上看到不少機車準備待轉上忠孝橋前往三重、新莊方向，但越看越不對勁，待轉機車多到連雙向車道都全部佔滿.....連斑馬線也都完全淹沒。
而隨著綠燈起步之後，機車蜂擁往右邊車道前進，左向車道還得等到待轉車潮散去後才敢往前，值得注意的是，後面一輛黑色轎車原本不知道是要右轉還是直行，直接被大量機車潮嚇壞，頓時之間卡在路中間，不知道應該要開往哪裡，但對向車道汽機車都行駛而來，看起來相當危險。
貼文一出，網友紛紛回應「真的台灣奇景＝＝」、「台北很多路口都長這樣，真的危險到不行＝＝」、「承德路日常，每到下班都長這樣」、「這應該要有交警管控，這一個不注意就是車禍連連」、「根本世待撞區好嗎＝＝」、「原來是在等紅綠燈哦，我以為要打架」、「不說還以為是在抗議遊行.....原來是等紅燈等到雙向道啊」、「這種路段就應該讓機車直接左轉紓解人潮，有些地段需要待轉區，這種看不到必要性欸」。（編輯：張嘉哲）