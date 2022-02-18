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外送平台沒在虧？內行抖「賺錢真相」：便宜賠幾單都沒差

▲一名外送員分享，自己最近接了一張單，發現平台給予的薪資，比商品價格昂貴，好奇平台賺什麼？（示意圖／NOWnews資料照片）
▲一名外送員分享，自己最近接了一張單，發現平台給予的薪資，比商品價格昂貴，好奇平台賺什麼？（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-02-18 17:25:23

外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個工作機會，不過一名外送員分享，自己最近接了一張單，發現平台給予的外送薪資，竟比商品價格昂貴，好奇平台賺什麼？不少內行網友紛紛給予解答。

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原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，提到自己最近接了某張單，外送的商品是加熱的「蝦捲炸花枝丸」，一份價格為59元，但由於距離稍微遠了點，此單外送結束後，他則是從外送平台端賺了95元。

▲原PO表示，希望客人在尖峰時刻能耐心等待餐點，盡量量不要導致外送員產生困擾。（示意圖／取自pixbay）
▲在餐點交至客人手中後，外送平台會經數據精算給予外送員薪資，因此可以透過截長補短的方式，抵銷虧損的訂單。（示意圖／取自pixbay）
原PO也因此好奇，「這張單的外送費賺的比商品價格還高，那外送平台到底要賺什麼」？貼文一出，不少網友猜測，「你這單是有優惠吧」、「消費者有用折抵吧」、「應該是店家本身有打折」、「送到賺95距離也是蠻遠的，應得的」。

但也有內行網友表示，「賺店家月費跟廣告費用，總和起來平台還是賺翻了」、「每單有賺有賠，賺多賠少，撐的是市占率」、「這單雖然虧，但還是會從其他訂單補足」、「便宜的單虧幾張不算什麼」、「每個外送員收入都是平台截長補短來的」、「平台會經大數據精算截長補短，透過平衡的方式讓更多人得到服務及分潤，但基數龐大也讓制度有些缺陷」。（編輯：張志浩） 

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