馬路三寶檢查表！不打方向燈可以忍　「這舉動」一秒爆氣

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由於該汽車駕駛因逆向開上高架橋，不慎撞飛機車騎士，導致機車騎士當場身亡。許多民眾除了為受害者哀悼，網友也痛罵「不會開車就不要開，怎麼可能逆向那麼大一段路都不知道」，也有理性的民眾表示：「道路駕駛觀念真的要多宣導，逆向就不要硬開，先暫停路邊才對」，提醒駕駛若不慎逆向行駛時，還需保持冷靜，以免危害其他用路人安全。
另外，汽車「路邊違停」問題，近日因立法院修法，不再開放民眾檢舉，同樣引發網友熱議。其中一派人馬怒批：「這樣是不是根本變相開放違停？」認為該法案修正後，將大大提高違規停車現象。但也有民眾緩頰，「很多檢舉魔人都是連續檢舉，短短半小時就會被開很多張罰單，對一般家庭來說根本吃不消」，同時強調並非鼓勵駕駛違規停車，而是目前法案有違比例原則。
至於機車駕駛最讓人反感的NG行為，除了逆向行駛、路邊違停等問題，騎機車愛闖紅燈的現象也常犯眾怒，「尤其是晚上，開車根本看不太到機車突然闖紅燈」。另外也有網友抱怨：「我家這裡的老人超愛紅燈右轉，每次都被嚇到」。此外，機車族騎車龜速的問題，同樣讓許多用路人困擾，就有人特地發文抱怨：「有些騎車騎超慢，又不靠邊當路霸，真的超煩」、「贊成，連要超車都很難」。
除此之外，「衝出巷口」及「騎車玩手機」等危險行為也很不OK，不少駕駛抱怨：「很多機車會突然衝出巷子，都不會放慢速度」，並表示自己先前因此不慎發生擦撞，呼籲機車騎士行駛小巷子時，必須放慢速度、留意來車。最扯的還有邊騎車邊抓寶，不過現在連停紅燈時也不能看手機，小心被警察開罰。