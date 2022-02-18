快試試NASA「生日星圖」！輸入即得當日景象 眾讚超夢幻
宇宙中充滿著許多神秘未知的領域，令眾人心馳神移，2020年時NASA為慶祝哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）30週年，便於官網公布365天的星象圖片，民眾只要輸入自己出生的月份及日期，即可得到「生日當天」絕美星象圖。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 20:55:14
哈伯太空望遠鏡於1990年發射後，已成為天文史上最重要的機器，補足天文學家在地面上觀測的不足，協助解開眾多未解之謎。它24小時不停歇地運作，NASA因而得到許多絕美星圖，便趁著慶祝哈伯太空望遠鏡30週年，開放民眾在網站上輸入自己的出生日期，來看看與出生日期相當的那天，太空星象是呈現何種的絢爛奇景。
哈伯望遠鏡至今仍在探索著，它拍下的每張照片都使得人類更進一步地瞭解宇宙，幫助天文學家整理理論、推估宇宙大約年齡，實對天文科學有非常深遠的影響。30週年時NASA實際上為它準備了一系列的活動，可惜適逢新冠疫情被迫取消，於是舉辦這樣讓全民在線上參與的環節。
若有興趣的朋友，可點入連結進入NASA官網，於網頁中輸入出生的日期與月份，即可觀看生日「當天」，哈伯望遠鏡所觀察到的那片宇宙，底下也附有星象發現年及位置的解說。（編輯：李惠婷）