面試被問「找不到更好的嗎」傻愣當場！內行回1句超得體
年後許多人都在面試轉職，而人資詢問的問題千奇百怪，就有網友的同學在面試時被質問「你怎麼沒去其他公司，是不是找不到比現在更好的？」令此人傻愣當場，而原PO也發文求助，詢問該如何得體的回答這個問題。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 21:48:03
原PO於PTT上發文，表示近日聚餐時聽到朋友歷經一個相當特別的面試，人資連拋三題，包含「現在薪資多少？」、「你怎麼會想要離開本來的公司呢？」、「你還有在面試其他家嗎？」以上尚且能正常答覆，可接下來的這題卻令眾人傻眼「那怎麼沒去, 你是不是在其他地方找不到比現在更好的？」原PO聽了感到相當頭疼，發文詢問「不知道對這種棘手的問題，怎麼回答比較得體一點...」。
網友勸面對這種問題要冷靜應答，回覆方向朝已面試多間，但仍在找尋最合適的環境為佳，一面能應對HR的回覆，一面展現你的競爭力「對曰：就是想看看貴公司所提供的舞台適不適合發展」、「就說想多面幾間再做決定」、「1. 報多、2. 正在找有沒有更好的發展，如果沒有也會繼續待在原本的公司、3. 有，很多公司的條件都很優秀，還在考慮當中」、「無意透露只問一間有點危險，代表你沒去比價」。
部分網友則認為這個問題的水準欠佳，不該是面試時該出現的內容「這是HR沒水準，沒什麼好得體的」、「我都覺得台灣的HR覺得把人家逼到講不起來他就覺得很爽，外商的都專注問未來個人成長==」、「問這種問題，很沒有營養，良禽擇木而棲」、「看你沒有阿，想壓薪水」。 （編輯：李惠婷）