辦公室NG行為公開！上班唱歌還算好 「它」讓人想離職了
在職場上，同事們間相互營造出的辦公室氛圍，是工作成效能否提升的重要變因，但有時一些不經意的動作，就可能引來他人的側目，一名網友近日就分享，自己在公司遇到擾人的同事，並詢問大家還有什麼事，在辦公室做會讓人不舒服？
編輯中心/綜合報導
2022-02-19 10:53:17
原PO在PTT發文指出，自己公司的辦公室規模較小，近日發現，「辦公室內有人很喜歡按原子筆，聲音都能讓整個辦公室聽到」，他表示，聽到真的很擾人，甚至會產生焦慮感，進而導致工作效率。
雖然對原PO個人影響挺大，但他卻認為，這種小的事情好像也不必說出來放大檢討，因此選擇「自己戴耳機就好」，且與那位同事交情也不是很好；不過他仍相當好奇，「還有什麼事情在辦公室做會讓人很討厭嗎」？
貼文一出，許多網友紛紛留言表達看法，其中「剪指甲」被多次點名，「剪指甲==這個不是回到家再用的嗎」、「一聽到聲音就逃到廁所」、「聽到剪指甲的聲音，整個就不想工作了」、「辦公室剪指甲真的不解」、「剪指甲，煩躁感直線飆升」、「隔壁同事每天都在剪指甲，真的噁到想離職」。
此外，還有許多「辦公室陋習」也被提到，「鍵盤滑鼠超大聲」、「講電話、開會嗓門開最大」、「打噴嚏超大聲，是要嚇死誰」、「睡著打呼」、「有人遇過嗑瓜子嗎」、「剃牙」、「有同事會邊上班邊唱歌，傻爆眼」。（編輯：張志浩）